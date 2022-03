¿Por qué ha desaparecido la cuenta de Instagram de Britney Spears?

La cuenta de Instagram de Britney Spears, con cerca de 40 millones de seguidores, ha desaparecido de la noche a la mañana.

La artista utilizaba esta plataforma como altavoz para sus pensamientos incluso durante la dura batalla con su padre por recuperar su libertad y acabar con la tutela. Pues ahora la cuenta está desactivada.

Según publica TMZ Instagram no habría eliminado la página, sino que fue Britney Spears la que desactivó la cuenta. Una fuente cercana a la cantante ha querido contar a Entertainment Tonight que el motivo es que la artista se está tomando un breve descanso de la plataforma.

Esto contrasta con la intensa actividad que mostraba la cantante en dicha red social en los últimos meses. No ha corrido la misma suerte su perfil de Twitter, que sí permanece activo. Desde allí ha querido apaciguar las preocupaciones de sus fans diciendo: "No os preocupéis amigos, solo me estoy tomado un descanso de las redes sociales. ¡Estaré de vuelta pronto!" aunque esa publicación tampoco está ya disponible.

No es tampoco la primera ocasión en la que Britney decide desactivar sus redes sociales. Ya en septiembre de 2021 hizo lo mismo y estuvo alejada de ellas una semana.

Los problemas con su familia continúan

Hace unas semanas Britney estalló contra su hermana Jamie Lynn Spears en un post que, como todo lo demás en su cuenta de Instagram, ahora ha desaparecido. "¿Un Best Seller nacional? Que buen momento para publicar tu libro Jamie… Sobre todo sabiendo que el mundo entero no tenía ni idea de todo lo que realmente me hicieron" .

"Felicidades por el éxito de ventas… No estoy para nada sorprendida. ¡Qué descaro vender tu libro y ahora ir hablando mentiras! Ojalá te sometieras al detector de mentiras para que todo el mundo vea que estás mintiendo sobre mí", continuó diciendo.

Britney Spears incluso llegó a mencionar un castigo divino para su hermana: "Ojalá el Todopoderoso, el Señor, pudiera bajar y mostrarle a todo el mundo que estás mintiendo y ganando dinero a mi costa".

Para terminar, la cantante dijo una frase de lo más hiriente y tajante: "Eres escoria, Jamie Lynn".

