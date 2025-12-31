TRAS UNA BREVE ENFERMEDAD
Muere Isiah Whitlock Jr., actor de series como The Wire o Veep, a los 71 años
El actor Isiah Whitlock Jr., conocido por su papel en The Wire y por su trabajo en series como Veep o Your Honor, ha fallecido a los 71 años tras una breve enfermedad.
El actor Isiah Whitlock Jr., conocido por sus papeles en series como The Wire, Veep o Your Honor, ha muerto a los 71 años.
A lo largo de su carrera, participó en numerosas producciones de televisión y cine, entre ellas The Residence, donde había estrenado su último trabajo el pasado mes de marzo en Netflix.
La noticia de su fallecimiento ha sido confirmada por su representante, Brian Liebman. En su cuenta de Instagram, escribía:
"Es con una tristeza inmensa que comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si le conocías, le querías. Un actor brillante y una persona aún mejor. Que su memoria sea siempre una bendición. Nuestros corazones están destrozados. Se le echará muchísimo de menos".
Liebman también explicó a Deadline que el actor murió de forma tranquila tras una breve enfermedad.
Whitlock debutó como actor en 1987 en la serie Cagney and Lacey. Con el paso de los años, se convirtió en un rostro habitual tanto en televisión como en cine, participando también en varias películas dirigidas por Spike Lee.
Uno de sus trabajos más recordados fue el del senador corrupto Clayton "Clay" Davis en The Wire. El actor apareció en las cinco temporadas de la serie, primero como personaje recurrente entre la primera y la cuarta, y más tarde como protagonista en la quinta.
The Wire se emitió entre 2002 y 2008 y contó con un amplio reparto en el que figuraban Dominic West, Michael Kenneth Williams, John Doman, Idris Elba, Wood Harris, Lance Reddick, Wendell Pierce, Frankie Faison y Lawrence Gilliard Jr.
En etapas posteriores de su carrera, Whitlock tuvo un papel recurrente como el secretario de Defensa George Maddox en Veep y dio vida a un político corrupto en la serie Your Honor, de Showtime.
La muerte de Whitlock llega poco después de la de su compañero en The Wire James Ransone, que interpretó a Ziggy Sobotka y falleció a comienzos de este mes a los 46 años.
