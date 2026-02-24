Muere Jordan James Parke (Chapuzas Estéticas) tras un procedimiento estético: Quería parecerse a Kim Kardashian

Jordan James Parke, conocido por su aparición en el reality Botched (Chapuzas Estéticas), ha muerto a los 34 años en Londres en circunstancias que ahora están bajo investigación policial. Las autoridades sospechan que el fallecimiento podría estar relacionado con un procedimiento cosmético reciente y ya se han producido dos arrestos por presunto homicidio involuntario.

Parke ha fallecido después de que la policía recibiera una llamada alertando sobre un hombre inconsciente en Lincoln Plaza, en la zona de Canary Wharf. Los servicios de emergencia han acudido al lugar y lo han declarado muerto en el sitio. En un comunicado recogido por ITV, la policía señala que: "La muerte se considera inexplicable y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias", añadiendo que están revisando información que sugiere que la víctima: "podría haberse sometido a un procedimiento cosmético antes de su muerte".

Tras las primeras pesquisas, un hombre de 43 años y una mujer de 52 han sido arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. Ambos han quedado en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.

Parke saltó a la fama por su participación en Botched y por hablar abiertamente de su transformación estética: en 2014 aseguró haber gastado unos 150.000 dólares para parecerse a su ídolo, Kim Kardashian, a quien describía como: "la mujer más hermosa del mundo". Conocido como el "Rey de los Labios", explicó entonces a The Sun que su imagen buscaba: "el factor sorpresa".

Lejos de arrepentirse, Parke defendía sus cambios: "Me río cuando la gente intenta insultarme diciéndome que parezco artificial o falsa. ¿Creen que busco un aspecto natural? Si así fuera, pediría que me devolvieran el dinero".

Su nombre también había aparecido en los titulares en 2024, cuando fue arrestado (aunque no acusado) tras la muerte de una mujer que se sometió a un procedimiento en una clínica de la que era copropietario. Ahora, su propio fallecimiento vuelve a situar el foco en los riesgos y las sombras que rodean a ciertos procedimientos estéticos.