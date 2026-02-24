Muere el actor de Lizzie McGuire, Robert Carradine, y Hilary Duff se despide: "Luchó contra el trastorno bipolar"

Robert Carradine llevaba décadas formando parte del imaginario popular de Hollywood, primero como uno de los rostros emblemáticos de la comedia juvenil de los años 80 con la saga La revancha de los novatos y, años después, como el entrañable padre de Lizzie en la serie de Disney Channel Lizzie McGuire.

Miembro de una de las familias de actores más reconocidas del cine estadounidense, construyó una carrera constante en cine y televisión, con títulos como Malas calles de Martin Scorsese o Regresando a casa, ganadora del Oscar, que consolidaron su perfil como actor secundario de lujo a lo largo de varias generaciones.

Ese recorrido vital y profesional se ha visto truncado ahora con su fallecimiento a los 71 años, confirmado por su familia en un comunicado otorgado a Deadline, en el que hablan de su valiente lucha contra el trastorno bipolar durante casi dos décadas: "En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales. En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión".

Desde que se ha conocido la noticia, antiguos compañeros de reparto han recordado al actor con mensajes de cariño. Hilary Duff, su hija en la ficción en Lizzie McGuire, le ha querido rendir homenaje en un post de Instagram: "Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en la pantalla. Les estaré eternamente agradecido por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Lo siento mucho por él, su familia y todos los que lo querían".

Por otro lado, Jake Thomas, su otro hijo en la ficción, también ha querido rendirle tributo al fallecido interprete: "Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida. Y era uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico. Era un actor, músico y director talentoso. Pero, sobre todo, era parte de la familia".

Thomas ha continuado: "Tengo muchos buenos recuerdos de haber estado con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos difíciles y muchas risas entre ellos. Lo admiraba de niño. Y más tarde, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que, a sus ojos, hacía algo bien. Mi corazón está con Marika e Ian. Descansa en paz, Bobby. Te quiero, 'Jaker'".

Con una filmografía que va del cine de autor a la televisión familiar, Robert Carradine deja tras de sí una huella discreta pero profundamente querida por varias generaciones de espectadores.