Caleb Flynn, exconcursante del programa American Idol, ha sido detenido en Ohio tras ser acusado formalmente por la muerte de su esposa, Ashley Flynn, de 37 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad de Tipp City. La mujer ha sido declarada muerta después de que la policía acudiera a una vivienda de la localidad tras una llamada al 911 realizada por su marido, quien ha asegurado estar denunciando un robo en el domicilio, según ha informado el Departamento de Policía local.

Las autoridades han arrestado al hombre de 39 años y lo acusan de asesinato, asalto con agravantes y manipulación de pruebas, de acuerdo con los registros judiciales revisados por People. Por el momento, la policía no ha ofrecido más detalles sobre las pruebas reunidas para no entorpecer la investigación en curso. Flynn se ha declarado inocente de todos los cargos y permanece detenido con una fianza fijada en dos millones de dólares.

El abogado del acusado, L. Patrick Mulligan, cuestiona la actuación de los investigadores en un comunicado en el que afirma: "Esperamos defender este caso", y añade: "Estamos decepcionados y preocupados por la rapidez con la que las autoridades han señalado al cónyuge superviviente. Cuando los investigadores se quedan sin pistas y acusan al cónyuge en casos como estos, aumenta el riesgo de una condena errónea".

Ashley Flynn era entrenadora de voleibol y trabajaba como maestra sustituta, además de ser madre de dos hijas. Desde el distrito escolar de Tipp City la recuerdan como: "Una persona conocida por su hermosa sonrisa, su calidez, su amabilidad y el impacto positivo que tuvo en muchos". En una campaña de GoFundMe creada para ayudar a sus hijas, su familia la ha descrito como: "Una madre devota, cuya risa era contagiosa y que amaba profundamente a las personas".

Mientras la investigación continúa y el caso avanza en los tribunales, la comunidad de Tipp City ha centrado sus muestras de apoyo en las hijas de la víctima, recordando a Ashley Flynn por su cercanía, su vocación educativa y el impacto que dejó en quienes la conocieron.