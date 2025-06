El hermano de Hilary Duff en Lizzie McGuire, Jake Thomas, confiesa lo que de verdad pasó con el reboot cancelado: "Es decepcionante"

Para toda una generación de jóvenes que crecieron en los 2000, Lizzie McGuire no fue solo una serie de Disney Channel, sino todo un fenómeno cultural. Lizzie, con su caos adolescente y su conocida caricatura que decía lo que ella no se atrevía, se convirtió en un icono millennial. Por eso, cuando Disney+ anunció en 2019 que preparaba un reboot con el reparto original, miles de fans lo celebraron como un regreso soñado. Sin embargo, el proyecto se canceló de forma repentina en 2020, causando una gran decepción colectiva por no saber lo que realmente había ocurrido... hasta ahora.

Jake Thomas, el actor que interpretaba al inolvidable hermano pequeño de Lizzie, Matt McGuire, ha hablado con claridad sobre lo que ocurrió realmente tras las cámaras y ha explicado por qué el esperado regreso de la serie nunca llegó a materializarse.

"Había oído rumores durante muchos años de que intentaban sacar algo adelante, ya fuera otra película o una serie o lo que fuera, pero ninguno de esos rumores me parecía que tuviera fundamento", recuerda Thomas. "Y de repente, todo ocurrió muy rápido. Rodamos dos episodios a finales de 2019 y, por desgracia, cuando volvimos en enero, las cosas ya empezaban a venirse abajo".

El actor reconoce que lo ocurrido no fue culpa de una sola causa, sino más bien una tormenta perfecta de circunstancias, que empezó con diferencias creativas entre la showrunner y el estudio, lo que hizo que parasen las grabaciones. "Luego llegó 2020 y fue el momento equivocado, las circunstancias equivocadas", explica, en referencia al estallido de la pandemia. "Siento que a veces simplemente pasan estas cosas. Así es Hollywood. Siempre lo he expresado así. Es decepcionante, pero tenía muchas ganas de que la gente volviera a ver a los personajes. Fue muy emocionante", explica a People.

Aunque no puede revelar detalles concretos de los episodios grabados, Thomas sí deja caer que los fans habrían visto a sus "personajes favoritos" enfrentándose a "problemas adultos". Un enfoque más maduro para una audiencia que ya no es adolescente, pero que sigue queriendo saber qué fue de Lizzie, Gordo, Miranda… y Matt.

La nueva 'Lizzie Mcguire' con Hilary Duff | Disney+

Sobre la posibilidad de que el reboot pueda retomarse en el futuro, Thomas es cauto pero no cierra la puerta: "Si se retomará o no, es muy difícil de decir", admite. "Sigo siendo muy optimista al respecto porque pasamos del final de la serie original y la película al reboot, y entre medias pasaron como 17 años".

El actor insiste en que el valor de la serie no ha desaparecido. "Sigo pensando que la serie tiene un peso cultural muy especial para el público millennial, y hay claramente un interés real en esa audiencia por ver qué están haciendo sus personajes favoritos ahora y cómo se han adaptado al mundo actual. Porque cuando éramos niños, lidiaban con los mismos problemas que nosotros, y sería muy interesante ver su perspectiva millennial hoy en día".