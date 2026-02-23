Robert Aramayo ha sido el nombre propio de la noche en los BAFTA Film Awards 2026, celebrados en el Royal Festival Hall de Londres, al llevarse el premio a Mejor Actor por su trabajo en I Swear, superando a pesos pesados como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Jesse Plemons.

El actor británico, visiblemente emocionado, ha tardado unos segundos en reaccionar cuando ha escuchado su nombre, seguidamente, ha roto a llorar y ha subido al escenario describiendo el momento como: "una locura absoluta".

En su discurso, Aramayo se ha dirigido a sus compañeros nominados con incredulidad y humildad, mientras las cámaras captaban la reacción de DiCaprio desde su asiento: "No puedo creer que esté viendo a gente como ustedes, y que esté en la misma categoría que ustedes, sin importar que esté aquí de pie", ha dicho desde el escenario, en uno de los momentos más comentados de la gala.

La noche ha sido especialmente redonda para el intérprete, que horas antes ya había recogido el premio EE Rising Star (Estrella en Ascenso), votado por el público y que en el pasado impulsó las carreras de nombres como James McAvoy, Kristen Stewart, Tom Hardy o Daniel Kaluuya. En cuestión de horas, Aramayo ha pasado de ser uno de los rostros menos conocidos de la alfombra roja a convertirse en el protagonista absoluto de la ceremonia.

Pero, ¿quién es Robert Aramayo para el gran público? Nacido en Hull (Inglaterra), el actor llevaba años construyendo una carrera sólida en cine y televisión, con papeles secundarios y de reparto en producciones internacionales.

Robert Aramayo como Elrond en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder | Prime Video

Para muchos espectadores, su rostro resultará familiar por su paso por grandes series y franquicias, aunque hasta ahora no había tenido un papel protagonista de tanto peso en el circuito de premios. Entre sus trabajos más populares estaría ser la versión joven de Ned Stark en Juego de Tronos o Elrond en El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder.

Robert Aramayo en los BAFTA 2026 | Getty

I Swear, la película que le ha valido el BAFTA, cuenta la historia real de John Davidson, un activista contra el síndrome de Tourette que creció con un Tourette severo en la década de los 80. El propio Davidson estuvo presente en la gala y ha celebrado la victoria de Aramayo desde su asiento, levantando el puño al aire cuando se ha anunciado el nombre del actor.

Con su inesperado triunfo en los BAFTA, Robert Aramayo deja de ser "el actor que quizá te suena" para convertirse en uno de los nombres a seguir del cine británico. Una victoria que, para muchos, marca el inicio de su salto definitivo a la primera línea de Hollywood.