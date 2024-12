Hilary Duff asegura que su hija flipó con Sabrina Carpenter vistiéndose de Lizzie McGuire: "¿Por qué sabe quién eres?"

A sus 37 años Hilary Duff ha logrado convertirse en una de las estrellas infantiles que mejor (y más estable) ha crecido dentro de la industria.

Muchas generaciones crecimos con Lizzie McGuire y la cinta de culto 'Lizzie McGuire Superstar', y eso se sigue notando a día de hoy cuando figuras tan importantes como Kylie Jenner, Kendall Jenner y Sabrina Carpenter se disfrazan de Lizzie en Halloween, dando rienda suelta a la nostalgia.

Hilary Duff como Lizzie McGuire e Isabella en 'Lizzie Superstar' | Disney Channel

Hilary siempre se ha mostrado agradecida con el papel que la lanzó a la fama (y sigue muy triste por el fiasco del reboot de Lizzie McGuire que se canceló), pero en su día a día es una madre de cuatro (¡¡4!!) hijos intentando hacer malabares para llevar todo para adelante.

Pero, ¿qué piensan sus hijos de tener una madre famosa? La actriz y cantante reconoce que ahora mismo "no les importa" su trabajo. "Son muy fans de mí, pero no de proyectos que vuelven a estar de moda. Tal vez con el tiempo", cuenta a E News.

"Yo simplemente intento que sean ellos las estrellas de la casa. Eso es muy importante para mí", añade. Duff tiene a Luca, de 14 años, de una relación anterior, y tres hijas con Matthew Koma: Banks (6), Mae (3) y la bebé Townes.

Y mientras que sus hijas no entienden lo icónica que es su madre, sí hay un idioma que hablan: el de la popular Sabrina Carpenter.

"El hecho de que Sabrina Carpenter se vistiera de Lizzie McGuire en Halloween... a Banks le explotó la cabeza. Me decía en plan, '¿por qué sabe quién eres?, ¡¿pero por qué te quiere?!', eso me soltó, fue increíble", cuenta con risas y humilde.

Sobre su hijo mayor, al que tuvo muy joven, aplaude el buen corazón que tiene y lo bien que se porta como hermano mayor.

"Justo ahora estaba en la lista para un trabajo que no he conseguido, y él estaba en plan, '¿te han dado el trabajo?', y yo le dije: 'No. Y sabes qué, ha sido una noticia dura, pero está bien, y he escuchado que no muchas veces en toda mi vida, Luca. Recibes el sí muchas menos veces que los no, y soy muy fuerte y estoy perfectamente", recuerda, cuidando que sea un momento de aprendizaje para él.

Y entonces el joven replicó, "La próxima vez será tuyo", y Duff reconoce que se derritió allí mismo. "Te quiero, eres el mejor".