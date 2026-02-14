La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie mantiene en vilo a Estados Unidos. Las autoridades del condado de Pima, en Arizona, junto con el FBI, han intensificado en las últimas horas el operativo para localizar a la madre de la popular presentadora Savannah Guthrie.

La súplica de la presentadora Savannah Guthrie tras el secuestro de su madre | Instagram Savannah Guthrie

Entre los avances más relevantes de la última semana ha destacado la confirmación de que la sangre hallada en el porche de su vivienda, donde presuntamente fue secuestrada, pertenece a Nancy. Además, los investigadores han difundido la descripción de un hombre captado por las cámaras en las inmediaciones de la casa que podría ser clave.

Mientras la presión aumenta y se ha elevado a 100.000 dólares la recompensa por información, ahora la policía ha asegurado que seha encontrado ADN que no pertenecen a ni Nancy ni a sus "contactos cercanos" en su casa.

Cartel de desaparecida de Nancy Guthrie | Reuters

"Los investigadores están trabajando para identificar a quién pertenece. No revelaremos dónde se encontró ese ADN", han declarado a People.

La policía también dijo que se encontraron "varios guantes" durante su investigación, y que los guantes más cercanos se encontraron aproximadamente a unos 3 kilómetros de la vivienda.

Casa de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie | Reuters

"Los informes de que se encontró un guante dentro de la residencia o en la propiedad son inexactos. Toda la evidencia recopilada se ha enviado a análisis de laboratorio", agregó el portavoz del sheriff, antes de señalar que "los investigadores no descartan a ninguna persona ni posibilidad".

La mujer de 84 años fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, la noche del 31 de enero. Su familia reportó su desaparición alrededor del mediodía del 1 de febrero.