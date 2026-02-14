NANCY GUTHRIE
Secuestro de la madre de Savannah Guthrie: la policía encuentra ADN que podría ser revelador y no descarta "ninguna posibilidad"
El Departamento del Sheriff del Condado de Pima ha asegurado que han encontrado ADN aparte del de Nancy Guthrie y de las personas en contacto cercano con ella en la casa donde fue secuestrada.
La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie mantiene en vilo a Estados Unidos. Las autoridades del condado de Pima, en Arizona, junto con el FBI, han intensificado en las últimas horas el operativo para localizar a la madre de la popular presentadora Savannah Guthrie.
Entre los avances más relevantes de la última semana ha destacado la confirmación de que la sangre hallada en el porche de su vivienda, donde presuntamente fue secuestrada, pertenece a Nancy. Además, los investigadores han difundido la descripción de un hombre captado por las cámaras en las inmediaciones de la casa que podría ser clave.
Mientras la presión aumenta y se ha elevado a 100.000 dólares la recompensa por información, ahora la policía ha asegurado que seha encontrado ADN que no pertenecen a ni Nancy ni a sus "contactos cercanos" en su casa.
"Los investigadores están trabajando para identificar a quién pertenece. No revelaremos dónde se encontró ese ADN", han declarado a People.
La policía también dijo que se encontraron "varios guantes" durante su investigación, y que los guantes más cercanos se encontraron aproximadamente a unos 3 kilómetros de la vivienda.
"Los informes de que se encontró un guante dentro de la residencia o en la propiedad son inexactos. Toda la evidencia recopilada se ha enviado a análisis de laboratorio", agregó el portavoz del sheriff, antes de señalar que "los investigadores no descartan a ninguna persona ni posibilidad".
La mujer de 84 años fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, la noche del 31 de enero. Su familia reportó su desaparición alrededor del mediodía del 1 de febrero.
