Paul Mescal ha sido uno de los protagonistas de la gala de los BAFTA 2026 celebrada en el Royal Festival Hall de Londres gracias al éxito de Hamnet, la película en la que interpreta a William Shakespeare y que se ha alzado con el premio a Mejor Película Británica de la noche.

Aunque el actor irlandés partía también como nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto, el galardón fue finalmente para Sean Penn por Una Batalla tras otra, en una ceremonia marcada por momentos emotivos y grandes sorpresas, como la victoria de Robert Aramayo como Mejor Actor Principal.

Paul Mescal y Gracie Abrams en los premios BAFTA 2026 | Cordon Press

Tras anunciar Stormzy el triunfo de Hamnet, las cámaras han captado a Mescal inclinándose para besar a su novia, la cantante y compositora Gracie Abrams, en un gesto de celebración que rápidamente se ha viralizado en redes sociales. El momento ha llegado apenas unas horas después de que ambos posaran juntos por primera vez en una alfombra roja, confirmando públicamente su relación ante los fotógrafos.

El beso de Paul Mescal y Gracie Abrams tras el BAFTA de Hamnet que confirma su debut como pareja en | Reuters

Aunque la pareja lleva vinculada sentimentalmente desde 2024, hasta ahora había mantenido su romance en un segundo plano. En la previa de la gala, Mescal y Abrams se mostraron especialmente cariñosos durante su debut oficial como pareja: ella ha lucido un vestido negro estampado sin espalda y él ha respondido con gestos de complicidad, besos en la mejilla y miradas cómplices ante los flashes.

El gesto de afecto en plena ceremonia ha sido uno de los momentos más comentados de la noche, en una edición de los BAFTA que ha dejado varias imágenes virales más allá de los premios. Mescal, además, ha cerrado con ello una noche agridulce: celebración por el éxito de Hamnet y reconocimiento personal con la nominación, aunque sin premio individual.

Entre galardones, discursos y celebraciones, el beso de Paul Mescal y Gracie Abrams ha terminado siendo una de las postales más románticas de los BAFTA 2026 y el símbolo del estreno oficial de su relación ante el público.