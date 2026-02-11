Savannah Guthrie afronta un momento crítico en el caso que mantiene en vilo a su familia desde la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años. Un suceso que las autoridades tratan ya abiertamente como un secuestro, tras hallar indicios de violencia en el domicilio de la mujer y clasificar la vivienda como escena del crimen.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima ha confirmado que los agentes han detenido a un hombre durante un control de tráfico al sur de Tucson y que el individuo está siendo interrogado en relación con la investigación. Según NBC News, se trata de un varón cuya identidad no ha sido revelada y las autoridades no han aclarado por el momento si se trata del mismo sujeto que aparece en las imágenes de vigilancia difundidas por el FBI.

Esas imágenes, captadas por la cámara de seguridad de la puerta principal de la vivienda de Nancy, muestran a un individuo con el rostro cubierto y guantes que, según las autoridades, manipuló el sistema de vigilancia en la mañana de la desaparición. El jefe del sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha explicado en redes sociales que el sujeto aparece intentando inhabilitar la cámara antes de acceder a la propiedad, lo que refuerza la tesis de que el rapto fue planificado.

Los investigadores también han reconstruido parte de las últimas horas de Nancy Guthrie gracias a nuevas grabaciones de cámaras de seguridad. En ellas se ve a la mujer realizando compras en una farmacia local de Tucson la tarde del 31 de enero, horas antes de desaparecer, vestida con una chaqueta azul y pantalones oscuros, sin signos aparentes de estar siendo perseguida. Además, las autoridades han identificado un sedán oscuro, posiblemente un modelo antiguo de Toyota u Honda, que fue captado circulando repetidamente por la zona la noche del secuestro y que no pertenecería a ningún vecino del barrio.

La familia Guthrie ha pedido ayuda públicamente en varias ocasiones y la presentadora de Today ha difundido las imágenes del sospechoso y del vehículo para tratar de recabar cualquier pista que ayude a localizar a su madre.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y piden colaboración ciudadana mientras continúan los interrogatorios y el análisis de las pruebas.