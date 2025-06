Chris Pratt reacciona a la muerte de Jonathan Joss, asesinado a tiros con 59 años: Fueron compañeros en Parks and Rec

Chris Pratt ha querido recordar públicamente a Jonathan Joss, actor con quien compartió pantalla tanto en la aclamada serie Parks and Recreation como en la película Los siete magníficos. La conmoción ha sido generalizada tras conocerse que Joss fue asesinado el pasado fin de semana, en un incidente que, según su marido, tuvo un claro trasfondo homófobo.

El actor fue abatido por un vecino, quien fue detenido en el lugar de los hechos y ha sido acusado de asesinato. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles del caso. Mientras tanto, las muestras de cariño y respeto hacia Joss no han dejado de llegar.

También Chris Pratt ha utilizado su cuenta de Instagram para expresar su tristeza y recordar al intérprete: "Maldita sea. Descansa en paz, Jonathan. Siempre fue el tipo más amable. Interpretó a Ken Hotate en Parks y también salió en Mag 7. Qué pena. Rezo por él. Abrazad a vuestros seres queridos".

Chris Pratt se despide de Jonathan Joss | Instagram @prattprattpratt

Además de sus papeles más conocidos en Parks and Rec y Los siete magníficos, Jonathan Joss ha formado parte del reparto de numerosas series y películas a lo largo de su carrera, como Tulsa King, Bridgewater, Ray Donovan, Valor de ley, King of the Hill y Johnson Family Vacation, entre otras.

Por el momento, la investigación sobre su muerte continúa en curso. Las autoridades han confirmado que el presunto autor del disparo fue detenido en el lugar y ha sido acusado formalmente de asesinato.

En una publicación compartida en la cuenta oficial de Facebook del actor, su esposo, Tristan Kern de Gonzales, ha asegurado que ambos han sido víctimas de acoso homófobo durante años. Según ha declarado, su casa incluso fue incendiada tras más de dos años recibiendo amenazas por parte de personas de la zona, quienes "repetidamente nos dijeron que le prenderían fuego".

La muerte de Jonathan Joss ha generado una profunda tristeza en la industria del entretenimiento, donde será recordado por su carácter afable y su dedicación a dar visibilidad a las comunidades indígenas a través de sus interpretaciones.