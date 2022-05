Kim Kardashian ha sido una de las protagonistas de la Met Gala por aparecer con el icónico vestido de Marilyn Monroe, para el que tuvo que perder 7 kilos a velocidad de vértigo.

El hecho de que haya contado orgullosa la dieta choque que ha realizado para adelgazar, ha recibido muchas críticas de usuarios que creen que es un discurso peligroso para gente con trastornos alimenticios, un pensamiento al que se ha sumado Lili Reinhart.

La actriz de 'Riverdale', conocida por utilizar su plataforma advocando por el body positive y hablar abiertamente sobre los TCA y sus problemas alimenticios en Hollywood, ha estallado explicando por qué es tan dañino lo que ha hecho Kardashian.

Kim Kardashian y Pete Davison en la Met Gala 2022 | Gtres

En su relato sobre conseguir el vestido de Marilyn, valorado en 4,8 millones de dólares, explicaba que se ponía un traje sauna dos veces al día, corría en cinta sin parar, y eliminó todos los azúcares y carbohidratos de su dieta.

Esta es la larga carta que Lili Reinhart ha publicado cargando contra su comportamiento.

"Por lo general no soy una persona enfadada pero lo juro por dios, la toxicidad de esta industria a veces me afecta y tengo que hacer estos pequeños insta stories para despotricar y liberar mi ira", comenzaba explicando.

Lili Reinhart indignada en sus redes | Instagram

"La ignorancia es de otro mundo y es asquerosa. Por favor dejad de apoyar a estas estúpidas y dañinas celebrities cuya imagen gira por completo en torno a su cuerpo. Está mal. Está mal a 100 putos niveles. Admitir públicamente que te has matado de hambre por el bien de la Met Gala. Cuando sabes muy bien que millones de jóvenes te admiran y escuchan todas tus palabras", criticaba la actriz.

"Pasar por la alfombra roja y hacer una entrevista donde dices lo muerta de hambre que estás... porque no has comido hidratos en un mes... ¿todo para caber en un puto vestido?", añadía desconcertada.

Tras la oleada de respuestas que ha recibido al hacerse viral, tanto de apoyo como detractoras, Lili ha querido aclarar sus intenciones con otro mensaje en Twitter.

"*Suspiro*. No digo las cosas que digo porque quiera ser relevante o llamar la atención. Alzo la voz porque no veo que suficiente gente con grandes plataformas lo haga y exponga comportamientos tóxicos en nuestra industria. Alguna gente nunca entenderá lo que estoy haciendo y no pasa nada", aseguraba con el símbolo de la paz en emoji.

