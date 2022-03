El actor Cole Sprouse es probablemente uno de los actores jóvenes más conocidos en medio planeta, y pese a que le vimos crecer delante de la pantalla como estrella Disney fue con su llegada a 'Riverdale' cuando su fama se catapultó como joven adulto.

Mucho ha pasado desde que se presentara con el enigmático personaje de Jughead en la serie adolescente, pero 7 años después Cole sigue intentando lidiar con la fama y mantener lo máximo posible su vida privada al margen de los flashes de las cámaras.

El escrutinio de su vida se acentuó cuando comenzó a salir en la vida real con su co-star, Lili Reinhart, como bien han reconocido ambos en múltiples ocasiones. Pero no fue hasta su ruptura que Cole comenzó a experimentar un grave acoso y cyberbullying por parte de ciertos grupos de fans.

Ahora, en un reportaje con GQ, ha hablado sobre su pasada relación con Lili, que rompieron en enero de 2020.

Sprouse reconoce que su romance se convirtió en "moneda de cambio pública" al relacionar sus vidas reales con sus personajes en la serie.

No obstante, asegura que lo que Reinhart y él tuvieron fue "tan real como es posible". Su separación no ha debido de ser fácil tanto por el hecho de tener que seguir trabajando juntos como por los seguidores que no querían aceptar que habían roto.

Cole Sprouse y Ari Fournier | Getty

Cole cuenta que estos grupos llegaron a denunciarle a marcas con las que estaba trabajando, y todo empeoró cuando comenzó en 2021 con su actual pareja, la modelo Ari Fournier. De hecho, pese a ser muy reservado con su vida, Cole explotó recientemente con sus seguidores en redes sociales para denunciar el acoso que reciben, lo puedes ver todo en el vídeo de arriba.

En el reportaje cuenta que no puede subir nada de su actual relación: "Los seguidores denuncian todo sobre Ari y yo como bullying, y nos lo eliminan todo casi inmediatamente. Incluso en las cuentas de otros amigos, lo eliminan", cuenta.

Parece que por muchos años que pase en Hollywood, hay partes oscuras de la fama que Cole Sprouse preferiría no haber experimentado.

Seguro que te interesa

Todo sobre 'Moonshot', la nueva comedia romántica con Cole Sprouse y Lana Condor