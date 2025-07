Drake Bell asegura que no sabe "cómo pagará el alquiler este mes": "Se creen que eres rico por salir en la tele"

Drake Bell, una de las caras más reconocibles de Nickelodeon en la década de los 2000, saltó a la fama como protagonista de la serie Drake and Josh, tras The Amanda Show, convirtiéndose en un icono juvenil para toda una generación.

Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por controversias personales y legales, así como por una lucha constante por mantener la estabilidad en la industria del entretenimiento una vez terminada su etapa como estrella infantil.

Drake Bell en los Nickelodeons Kid's Choice Awards en 2004 | Getty

El actor ha revelado en el podcast The Unplanned que nunca ha cobrado regalías (pagos adicionales que reciben por el uso de sus interpretaciones, a parte de su salario inicial) por las reposiciones desus series, lo cual está afectando gravemente su situación económica.

El actor denunciaba que, a pesar de que Drake and Josh sigue siendo popular, él no recibe ningún ingreso: "Hay tres canales haciendo maratones de 'Drake and Josh'. Netflix lo compró, está en el top 10 de Netflix, y yo tengo que buscar cómo pagar mi alquiler este mes", explicaba.

Bell ha criticado el sistema de compensación de Nickelodeon, acusando a altos ejecutivos de beneficiarse de los éxitos sin remunerar adecuadamente a los actores: "Es como si se estuvieran poniendo colocados con trabajo infantil… y alguien gordo con un puro está arriba de Viacom… tirándonos a los lobos".

"Por ejemplo, el elenco de Friends en su apogeo ganaba un millón de dólares por episodio. Si haces 13 episodios ese año, ganas 13 millones de dólares. Si haces 20 episodios ese año, ganas 20millones de dólares, ¿verdad?", explicaba.

"Pero ahora mismo, cada miembro del elenco de Friends , solo por sindicación, gana más de 20 millones de dólares al año, y no graban un programa cada semana. No van a trabajar, pero presentan su programa y usan su imagen, y todo esto, así que les pagan por ello", continuaba.

"Y ganan más de 20 millonesde dólares al año solo porque otras cadenas compran los derechos de sindicación", añadía Bell.

"Estamos poniendo todo este esfuerzo. Esta corporación gana miles de millones en 'B' gracias a nosotros, y nos están compensando por la semana de trabajo, genial, pero eso es todo. Y para siempre, en perpetuidad, dice en el contrato, 'a través de universos y galaxias y planetas'", contaba el actor.

"Si Elon [Musk] nos lleva a Marte y ponen Drake and Josh, es imposible que me pagasen por eso", decía.

Además, Drake ha aprovechado para hablar sobre el delicado tema del abuso infantil y la conducta tóxica en Nickelodeon durante los años 90 y 2000: "Es mucha gente malvada, corrupta… no hay otra respuesta".

A esto se suma su confesión de haberse declarado en bancarrota en 2014, y el peso de gastos como agentes, impuestos y castings.

El actor ha recalcado que la percepción del público de que quienes salen en televisión son ricos es engañosa: "Esa es la percepción del mundo, siempre ha sido así. Es como, ya sabes, Oh, hiciste un anuncio de Folgers Coffee. Debes vivir en una mansión en Hollywood. Te vi en la tele. Eres rico".

"Eso está muy lejos de la realidad… la gente no entiende cómo funciona el negocio", explica.

El testimonio de Drake Bell se suma a una larga lista de voces, como la de Jenette McCurdy (iCarly) o Alexa Nikolas (Zoey 101) que han denunciado públicamente el funcionamiento de Nickelodeon y las condiciones que vivieron durante su etapa como estrellas infantiles.