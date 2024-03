Drake Bell explica los motivos por los que se decidió a hablar de los abusos sexuales que sufrió en Nickelodeon: "Mi padre se culpa mucho"

La polémica de Nickelodeon y todos los problemas que hubo en el set de las grandes series de la cadena durante los 90 y principios de los 2000 continúa dando que hablar y generando gran cantidad de comentarios por parte de actores, trabajadores y público.

Drake Bell ha sido uno de los grandes protagonistas de la serie documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV que ha destapado todo. Él reveló que sufrió brutales y extensos abusos sexuales por parte de su coach de diálogo Brian Peck y hace poco cargó contra Nickelodeon por su respuesta "vacía" ante todas las denuncias de otros acosos.

Ahora, en el podast The Sarah Fraser Show ha querido contar cómo se animó a participar en el proyecto y cuáles fueron sus grandes motivos. El intérprete ha confesado que no era la primera vez que le pedían participar en un proyecto de esta índole.

"En otro documental que salió hace años, me pidieron que participara y yo me negué. La respuesta que obtuve fue increíble. Dijeron que yo era el problema, y que por eso las cosas no van a cambiar en la industria porque personas como nosotros no hablaríamos ni daríamos un paso adelante".

Después conoció a la productora de Quiet on Set Emma Schwartz: "Ella era muy sensible y nos hicimos amigos, y me di cuenta de que venía desde un lugar genuino. Cuando empezamos y vi que ella no seguía el ángulo de 'a ver qué tengo que decir para involucrarlo o convencerle de que hable', sentí consuelo con ella".

Ha contado que se sintió "realmente cómodo" a pesar de contarle la historia "básicamente a una extraña". Al parecer, tras eso ingresó en rehabilitación y eso le ayudó a aceptar cosas que "no había enfrentado de cara" o que eran "demasiado dolorosas".

La gran pregunta que se le ha hecho a Bell es cómo logró convencer a su padre para que participase también: "Estaba sufriendo y pensando: 'Dios mío, ¿Qué estoy haciendo contando mi historia? ¿Debería hacer esto? Wow, todo va a salir ahora. Puedo desahogarme'. Y sentí que sería catártico y beneficioso para mi padre poder hacerlo".

"Estoy seguro de que mi padre se culpa muchísimo a sí mismo. Y pensé que esta podría ser una oportunidad para que él pudiera darse cuenta de que, ya sabes, la culpa es solo de una persona", ha terminado de explicar el actor.

Cabe recordar que el padre de Drake Bell trató de hacer ver en múltiples ocasiones a los ejecutivos de Nickelodeon que no le gustaba el coach de diálogo de su hijo porque tenía comportamientos extraños con él, pero nadie le hizo caso en ese momento. Posteriormente, se destapó todo y se condenó a Brian Peck por los delitos de abuso sexual cometidos contra Drake.