EN ROMA
Harry Styles, pillado agarrando del culo a Zoe Kravitz en mitad de la calle
Zoe Kravitz y Harry Styles llevan semanas alimentando los rumores sobre un posible romance entre ambos. Ahora, han sido pillados en varias ocasiones en actitud cariñosa, pero en su último encuentro en Roma han saltado las chispas con un gesto picante del cantante.
Publicidad
Desde hace semanas, los rumores sobre un posible romance entre Harry Styles y Zoe Kravitz no han dejado de crecer, ya que han sido vistos juntos en repetidas ocasiones compartiendo planes en Nueva York y otras ciudades en actitud sospechosamente cariñosa.
Durante el último encuentro de los artistas, hasta ahora, estuvieron acompañados del padre de la actriz, Lenny Kravitz, algo que los fans interpretaron como un paso importante en su vínculo.
Este fin de semana ha sido la 77ª edición de los Premios Emmy y, aunque estaba invitada a la ceremonia, Kravitz ha cambiado la gala de Los Ángeles por un paseo en la capital italiana con el que parece ser su nuevo interés amoroso.
Zoe y Harry han vuelto a sus orígenes y han sido pillados en Roma, como la primera vez que se les vio juntos, pero ahora sus manos no solo han estado entrelazadas.
En medio del paseo, Styles tenía un gesto pícaro al darle un apretón en el culo a Kravitz, quien, divertida, respondía de la misma manera con otro apretón hacia el cantante.
Además de su complicidad, la pareja también destaca por su estilo natural y sencillo en sus paseos, dejando ver que no se trata de ocasiones especiales sino corrientes e íntimas.
Zoe lucía un vestido negro con detalles de encaje, combinado con unas zapatillas tipo bailarina en rojo, mientras que Harry apostaba por una camiseta blanca, vaqueros, zapatillas deportivas.
Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, pero para los fans, sus apariciones juntos parecen hablar por sí solas.
Publicidad