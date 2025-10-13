Neox y Nova celebran 20 años de historia marcando el paso en la televisión temática con la mejor oferta en abierto y sus señas de identidad reforzadas

Atresmedia está de aniversario. Y por partida doble. El grupo celebra este otoño los 20 años de emisión de Neox y Nova, dos de los canales más reconocidos y emblemáticos de la televisión temática. Canales que se han hecho grandes en repercusión y notoriedad a lo largo de estos veinte años y que han ido marcando el paso dentro del universo temático gracias a su apuesta por los mejores contenidos premium en abierto y las historias que han conquistado a la audiencia.

Dos décadas en las que Neox se ha convertido en referente en comedia y acción, haciendo de la ficción, la originalidad y la autenticidad de sus títulos reconocidos internacionalmente marca de la casa, mientras que Nova, cadena femenina líder, referencia la emoción, la pasión y las novelas de más éxito en la televisión temática.

Neox se ha caracterizado en estos 20 años por ser un canal de contenidos premium en abierto, con una imagen de marca muy reconocida y una fuerte identidad visual. En este tiempo, se ha posicionado como la gran referencia en series de comedia internacional, con títulos icónicos que van desde Los Simpson a Friends, The Big Bang Theory, El joven Sheldon y hasta su exitosa última sitcom para las tardes, Fantasmas. Con estrenos siempre muy pegados al lanzamiento en su lugar de origen, su propuesta de humor, ficción internacional y entretenimiento de primer nivel ha conectado con un público joven y dinámico.

Paralelamente, ha abierto también una ventana a la audiencia infantil desde Neox Kidz, donde apuesta por los contenidos más atractivos y novedosos: Sonic Boom, Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug, Pokémon, Campeones, La abeja maya (3D), entre otros compañeros y amigos de su catálogo de grandes series de animación en abierto.

En su programación se puede ver igualmente la mejor oferta de cine, dedicando ciclos temáticos a los títulos y protagonistas más destacados de la gran pantalla, desde la saga completa de Torrente a la trilogía de El Señor de los Anillos o las peripecias de Padre no hay más que uno.

Las series y procedimentales policiacos también son parte importante en la parrilla de Neox, situándose entre sus contenidos más vistos. Chicago P.D y The Equalizer destacaron la temporada pasada en el top 3 de sus ficciones más seguidas y este curso continúa con otras ofertas en el género como Las reglas del juego y NCIS, cuya 21ª temporada también llegará muy pronto al canal.

Neox se prepara para recibir la 36ª temporada de Los Simpson

Dentro de esta estrategia y coincidiendo con el mes de su 20º aniversario, la cadena adelantará a noviembre el estreno de la 36ª temporada de Los Simpson. La familia amarilla creada por Matt Groening no podía vivir en otra casa que no fuera Neox, único sitio dónde se pueden seguir en abierto las aventuras de Bart, Homer, Margue, Lisa, Maggie y todo el vecindario de Springfield y desde donde se ha convertido en la serie de animación más vista de la televisión en nuestro país, además de la ficción más seguida en el canal.

Las fechas conmemorativas también tienen su espacio en la cadena y se han convertido en otra de las citas más destacadas de su programación. La más inmediata será a finales de este mes con un fin de semana dedicado a celebrar Halloween a través de capítulos especiales de sus series y títulos de cine alrededor de esta terrorífica efeméride. Y, para momentos señalados en el calendario, el programa con el que la cadena ha creado ya tradición, Feliz año Neox, y sus clásicas preuvas con el mejor humor en la penúltima noche del año.

En estas dos décadas, Neox se ha ganado su lugar como referente en comedia y acción, una apuesta que sigue destacando entre las opciones preferidas de la audiencia en temáticas. Con un 1,8% de cuota de pantalla media en la última temporada, logra sus registros más altos en Target Comercial (2,2%), jóvenes (2,9%), los espectadores de 25-34 años (3,8%) y los 35-44 años (3,1%).

Vuelve Pasión de gavilanes 20 años después de su fenómeno mundial

Y si Neox es sinónimo de ficción, internacionalidad y autenticidad, Nova lo es de pasión, emoción e ilusión, dos canales con una oferta diferenciada y cada uno con su propio carácter.

El de Nova se ha distinguido por ser el lugar de las grandes historias y los romances más recordados a través de las novelas de mayor éxito de la televisión temática. Desde sus inicios, la innovación y la búsqueda de series de continuidad han marcado su camino, abriendo nuevos mercados y manteniendo una cercanía con su audiencia día a día.

En una apuesta que conecta pasado y presente y que refuerza su notoriedad y también estas señas características, la cadena apuesta por un evento a la altura coincidiendo con sus 20 años de emisión: Pasión de gavilanes aterriza en Nova 20 años después de su monumental fenómeno, cuando desde su estreno en Antena 3 supuso una revolución no sólo televisiva, también social. Será desde este próximo fin de semana, 18 y 19 de octubre, a partir de las 18.00 horas, cuando la temática de Atresmedia abra paso a Juan, Óscar y Franco, los hermanos Reyes, en su búsqueda de venganza antes de encontrarse con Norma, Sarita y Jimena, las hermanas Elizondo.

Además de las producciones latinas que han triunfado en todo el mundo, Nova fue pionera en abrir las puertas a la ficción turca en España: en 2018 triunfó con Fatmagül y, desde entonces, ha mantenido su éxito hasta la actualidad con títulos como Emanet, líder en sus emisiones diarias.

Todo este recorrido ha llevado a Nova a cerrar la última temporada de nuevo como la cadena femenina líder, posición que también ostenta desde hace un año de manera consecutiva. El pasado curso, Nova firmó un 2% de cuota de pantalla media, aumentando la ventaja sobre su inmediata competidora a la mayor distancia de las últimas tres temporadas (+0,4 puntos). De lunes a viernes, fue líder en Prime Time (2,2%), al igual que en su franja de novelas (15:00-22:45 horas) con un 3% de cuota.

El top de las ocho series temáticas más vistas del último curso es para Nova, todas líderes: Esposa joven, Emanet, Mi secreto eres tú, Mi fortuna es amarte, Los ricos también lloran, la reemisión de La viuda de blanco, Amor bravío y la recta final de Si nos dejan.

Este año, tiene el contenido no deportivo más visto de las temáticas con los capítulos finales de Mi fortuna es amarte y continúa con las series vistas: Emanet, Mi secreto eres tú, Amor bravío y Lo que la vida me robó, todas líderes de su franja.