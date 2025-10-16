Britney Spears reacciona a su ex tras acusarla de ser un peligro para sus hijos: "Los miraba dormir con un cuchillo en la mano"

Britney Spears y Kevin Federline comenzaron su relación en 2004, en plena cima de la fama de la cantante y su romance fue intenso y mediático desde el inicio, ya que se comprometieron después de tres meses de noviazgo y se casaron ese mismo año.

La pareja tuvo dos hijos, Sean Preston, nacido en 2005, y Jayden James, en 2006; sin embargo, la relación se deterioró rápidamente, y en 2007 Spears solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables.

Tras la separación, Federline obtuvo la custodia principal de los hijos, mientras que Britney enfrentó una serie de problemas personales y mediáticos que derivaron en su tutela legal, impuesta en 2008.

Durante los años siguientes, la relación entre ambos fue tensa por la crianza y por la exposición mediática.

Britney Spears con sus dos hijos en 2018 | Cordon Press

Aunque en algunos momentos parecieron mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, los conflictos han resurgido varias veces, especialmente tras el fin de la tutela de Spears en 2021 y, ahora más, con el libro de memorias de Federline, You Thought You Knew (Pensabas que lo sabías).

En el libro, cuya publicación está prevista para el 21 de octubre de 2025, Federline relata episodios inquietantes de su tiempo juntos como pareja. Entre las acusaciones más sensibles se encuentra la afirmación de que a veces sus hijos se desvelaban y se encontraron a su madre observándolos "con un cuchillo en la mano" mientras dormían, según recogía Entertainment Weekly.

En su defensa, Britney ha respondido a la versión de Federline y ha asegurado que son mentiras destinadas a obtener beneficios.

"El constante abuso de mi exmarido es extremadamente doloroso y agotador. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre les he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida", explicaba la cantante en una publicación de Instagram..

"Lamentablemente, siempre han presenciado la falta de respeto de su propio padre hacia mí. Necesitan hacerse responsables de sí mismos. Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos 5 años y el otro solo me ha visitado 4 veces. Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les avisaré cuando esté disponible", continuaba Spears.

"Créeme, esas mentiras piadosas que aparecen en ese libro van a parar directamente al banco y yo soy la única que realmente sale perjudicada aquí. Siempre los querré y, si realmente me conocéis, no prestaréis atención a las noticias sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol", escribía.

"En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha intentado llevar una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya estoy harta y cualquier mujer de verdad haría lo mismo", finalizaba contundente.