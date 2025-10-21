ATRESMEDIA abre el curso reforzando su liderazgo en el consumo digital y atresplayer vence entre las plataformas

ATRESMEDIA arranca la temporada reafirmando su liderazgo también en las audiencias digitales y suma otro mes a la cabeza, posición que mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Así, de acuerdo con los últimos datos de Comscore, correspondientes al mes de septiembre, vuelve a reinar entre los grupos audiovisuales al conseguir 21,2 millones de usuarios únicos. Sube y amplía la ventaja que mantiene con su competidor directo a la más alta del año al superarle en un +97%, o, lo que es lo mismo, logrando más de 10,4 millones de visitantes únicos que su rival.

Igualmente, Atresmedia mantiene su posición en el ranking de sites más visitados en España consolidando el 8º puesto y aumentando la distancia sobre su competidor en este top, ya que éste desciende hasta la 34ª posición.

atresplayer aumenta su liderazgo entre las plataformas

En el último mes, Atresmedia mantiene nuevamente su liderazgo a nivel global y atresplayer lo hace entre las plataformas. Una hegemonía que se ve reforzada al crecer un +28% respecto al mes pasado hasta los más de 2,7 millones de visitantes únicos, su 2º mejor dato del año. Con este seguimiento, vuelve a liderar sobre competidores, aumentando las distancias: supera en un +10% a su rival privado y en un +45% a la plataforma de la cadena pública.

atresplayer sigue reforzando su liderazgo con una apuesta decidida por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de manera continua nuevos y exclusivos contenidos que conforman un catálogo incomparable en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta que la posiciona como la plataforma en español más completa y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional.

La plataforma líder ha arrancado fuerte la temporada y entre sus estrenos destaca la quinta temporada de Drag Race España, que ha arrancado como el mejor estreno de la franquicia en atresplayer. Supremme de Luxe se vuelve a poner nuevo al frente del formato junto a un jurado que conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Doce reinas que llegan dispuestas a triunfar y darlo todo en una nueva temporada que será más grande que nunca: el premio de Drag Race España pasa de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros.

También atresplayer ha vivido la llegada de nuevos títulos en ficción con Mar Afuera, protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón en esta adaptación española de la ficción italiana Mare Fuori, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años. En ella, se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza.

laSexta, en récord del año, y Antena 3 vuelven a liderar el ranking de canales

En cuanto a las webs de televisión, las cadenas principales de Atresmedia suman otro mes dominando el ranking de canales en el consumo digital, por tercer mes consecutivo.

laSexta.com lidera el top de este septiembre y lo hace subiendo a su máximo del año, más de 8,3 millones de visitantes únicos, un +11% respecto al mes anterior. Aumenta la ventaja sobre su inmediato competidor a más del 600%.

antena3.com le sigue en cabeza, de nuevo liderando sobre su inmediato competidor con más de 6,6 millones de visitantes únicos, lo que supone una ventaja de un +5% frente a su adversario directo.

En laSexta.com, una vez más, los espacios de actualidad y los informativos de la cadena, desde Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica han seguido destacando durante un mes marcado por el aumento de la tensión del conflicto en Oriente Medio dentro y fuera de nuestras fronteras.

En entretenimiento, gran arranque de temporada para El Intermedio siendo el programa más visto de la cadena. La mejor información deportiva ha continuado con Jugones y Aruser@s, siempre madrugador, continúa en plena forma en las mañanas. laSexta Columna y Equipo de investigación han regresado con nuevas entregas y La Roca ha vuelto ahora por partida doble sábados y domingos.

Antena 3 se ha impuesto a su competidor gracias al seguimiento de sus espacios informativos y de actualidad, destacando nuevamente con las ediciones de Antena 3 Noticias, que han sumado en septiembre 69 meses de liderazgo ininterrumpido y con sus ediciones nuevamente como las más vistas.