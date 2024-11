Jennifer Love Hewitt cuenta los detalles de cómo se enteró de la muerte de su madre: "Fue muy extraño"

Jennifer Love Hewitt está de estreno tras publicar su nuevo libro, llamado Inheriting Magic, y su nueva película navideña, The Holiday Junkie. Ambos proyectos dedicados a su madre, Patricia Mae, quien falleció a los 67 años en 2012 a consecuencia del cáncer que padecía.

La muerte de su madre fue un golpe muy duro para Love Hewitt quien, por primera vez, ha hablado abiertamente sobre este dolor que lleva años guardándose. Así, explica a The Hollywood Reporter cómo era su madre: "Yo estaba en una serie de televisión muy exitosa, entrábamos a un restaurante y a la gente no le importaba nada de mí; esa era mi madre. La gente solo querían saber quién era la mujer que estaba a mi lado porque era luz, era alegría. Se hacía amiga de todos, no había ninguna extraña en el mundo para ella", recuerda.

La actriz recuerda que para ellas la Navidad era muy importante: "Si yo tenía el corazón roto o un mal día, ella ponía luces de Navidad porque creía que eso me levantaba el ánimo.

Jennifer ha explicado detalles de cómo fue la noticia de su muerte: "La parte que no puse en el libro es que, en realidad, la prensa sabía que mi madre había fallecido antes que yo", dice Hewitt, quien en ese momento estaba en Mónaco para el 52º Festival de Televisión de Montecarlo.

"El tiempo de mi vuelo de vuelta fue muy largo. Fue como un vuelo de 10 horas y media, así que cuando llegué, todo el mundo lo sabía, y fue algo muy extraño para mí. Pero luego, pensé, pero todo el mundo siempre ha sabido todo sobre mi vida antes. Incluso en las rupturas, la gente me decía, 'Él ya te estaba engañando'. En serio, gente, ¿por qué no me lo dijiste?".

"Sinceramente, nunca había dicho tanto sobre mi madre después de que falleció, porque no tenía las palabras para expresarme. Simplemente no sabía qué decir, y este parecía el momento adecuado para hablar de ella y decir, 'Esto es lo que dejó atrás'", comenta sobre por qué ha decidido que es el instante de hablar sobre su madre.

Respecto a su película The Holiday Junkie, que protagoniza, dirige y produce explica: "Quería una película para todos. Quería una película para personas felices y para personas que se sentían tristes (en Navidad). Quería que ambas partes se vieran en las fiestas porque así es. Por, además de ser una adicta a las fiestas, me resulta muy difícil pasar la Navidad sin mi madre. Siempre tengo un momento, a veces tengo más que eso. Y creo que eso está bien. No significa que no estés en el espíritu festivo, simplemente tienes un vacío en tu corazón, y eso sucede".

Junto a ella en la película también aparece su madre, el actor Brian Hallisay, y sus 3 hijos.