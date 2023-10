Jada Pinkett lucho contra la "depresión", "disociación" y el "estrés postraumático" durante mucho tiempo: "Will y yo no estábamos bien"

La familia de Jada Pinkett Smith es una de las más admiradas de Hollywood después de haberse mostrado muy abiertos y naturales frente a las cámaras a lo largo de los años. Durante su programa Red Table Talk, la actriz se han sincerado sobre los aspectos más íntimos y privados de su vida junto a su marido Will Smith, sus hijos, Jaden y Willow, y su hijastro, Trey, relatando su infidelidad al actor o tratando la polémica bofetada que tuvo lugar durante la gala de los Oscar 2022.

A pesar de la cancelación del programa, Jada continuará sincerándose y mostrando la cara más oculta de su vida con la publicación de un libro con sus memorias titulado Worthy en el que ha confesado que, a pesar de su "vida lujosa", experimentó "ataques de depresión" y "desesperanza" tras cumplir 40 años en 2011, según un extracto del libro obtenido por People.

El extracto nos sitúa en pleno viajehacia la recuperación de Jada quien está conduciendo por Ojai (California) para encontrarse con una curandera con el objetivo de que solucione sus problemas. "'No tengas miedo', me digo. Estás en la tranquila y hermosa Ojai. ¿Por qué estás tan asustada? Porque, ¿y si ESTO realmente me mata?", ha escrito Jada en su libro. "Tres meses antes, después de cumplir cuarenta años, mi mayor preocupación era: Bueno, ¿y si NO ES ASÍ?".

"Durante dos décadas, había estado poniendo buena cara, dejándome llevar y diciéndoles a todos que estaba bien. Sin embargo, en el fondo, ataques de depresión y desesperanza abrumadora habían ardido hasta convertirse en un infierno furioso en mi corazón roto", ha compartido la actriz. "Los sentimientos no deseados (de no merecer amor) hicieron que fuera más difícil comprender la desconexión entre la llamada vida perfecta que había logrado y el pozo de la pérdida que llevaba conmigo. La terapia ayudó hasta cierto punto. ¡Me llevó a los 40! Pero, ¿con qué fin?".

Jada ha confesado que creía que su situación emocional era un "desastre crónico sin solución, sin posibilidad de sanar". Sin embargo, tiempo después, fue diagnosticada con "un trauma complejo con trastorno de estrés postraumático y disociación".

"Cada mañana, despertarme era como caminar sobre la tabla de la perdición: ¿podría llegar a las cuatro de la tarde? Si hubiera podido, habría sobrevivido ese día", ha compartido en las memorias. "Mis hijos podían hacerme sonreír y eran mi única motivación para seguir adelante, pero cada vez más podía sentir que perdía la conexión con ellos".

Will Smith con su mujer Jada Pinkett y sus hijos Trey, Jaden y Willow tras ganar el Oscar | Getty

"Seguí las reglas... las reglas que nos dicen que sigamos. Trabajas duro, haces sacrificios por tus seres queridos. Las reglas te dicen: sé una madre cariñosa y una esposa cariñosa, haz el trabajo necesario y la vida se convertirá en un paraíso", ha continuado. "No. Una relación de amor, armonía, paz… esa felicidad aún estaba por llegar".

"Sobre el papel, todo parecía grandioso: tenía una familia hermosa, un marido superestrella, un estilo de vida lujoso, fama y fortuna. Tenía mi propia carrera, la libertad y el apoyo para buscar salidas creativas. La parte más dulce fueron mis hijos: Jaden, Willow y mi hijastro, Trey, mis tres personas favoritas en el mundo. Fueron, sin lugar a dudas, lo mejor que me ha pasado en la vida", ha confesado Jada. "Sin embargo, nada de eso me impidió chocar contra la pared hacia la que corría a cien millas por hora, sabiendo muy bien que, ¡esta mierda iba a explotar!".

Jada acudió a varios lugares en busca de ayuda, desde reuniones de diosas hasta viajando a Cuba para encontrarse con un Padrino. También probó a buscar su propia paz viajando sola como mochilera, participando en retiros de yoga silenciosos y estudiando varias religiones en busca de consuelo, pero "nada de eso ofrecía una solución duradera".

Jada Pinkett y Will Smith | Getty

"Para aumentar mi angustia, Will y yo no estábamos en un buen lugar y no lo habíamos estado por un tiempo. No pude arreglarlo por mucho que lo intenté", ha confesado sobre su matrimonio tras la infidelidad. "No podíamos oírnos ni vernos... en absoluto. Confiar en mis amigos cercanos nos parecía injusto, a ellos, a Will y a mí".

"Y así, había caído en la desesperación y cada vez quería estar menos en esta tierra. Esto no era vivir", ha concluido el extracto de las memorias de Jada.

Worthy se publicará y llegará a las librerías el 17 de octubre.