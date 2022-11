August Alsina, con quien Jada Pinkett fue 'infiel' a Will Smith, presenta a su novio: "Te amo"

En el verano de 2020 el cantante August Alsina se convirtió en uno de los personajes del momento tras revelar que había estado saliendo durante años con Jada Pinkett, una relación que la actriz mantuvo en medio de su matrimonio con Will Smith.

Ahora, August Alsina ha revelado en su propio reality show, 'The Surreal Life, que tiene en VH1 que está de nuevo enamorado pero, en esta ocasión, ha encontrado el amor en un hombre.

Así, vemos en el reality primero a Alsina decir delante de un grupo de personas: "Me gustaría un amor que se sintiera ilimitado". Para después aparecer él en unos totales del programa donde sigue diciendo: "¿Y entonces sabes qué? El amor apareció, pero de una manera nueva. Quiero compartir eso y realmente honrar a la persona que amo y que me ama y me enseña mucho sobre el amor y la curación'.

"Quiero hacer eso frente al mundo porque desafía todas las construcciones que uno diría que se supone que es el amor o cómo debería verse", explica para después aparecer un chico que se sienta a su lado y se funden en un abrazo mientras August le dice "te amo".

Estas han sido las únicas declaraciones del artista al respecto. En su momento Alsina dijo sobre su relación con Jada: "Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida. Verdadera y realmente, de verdad que la amaba profundamente, y tengo un montón de amor por ella. Me dediqué a ello, me entregué por completo. Tanto es así que puedo morir ahora mismo y estar bien sabiendo que realmente me entregué a alguien".

Seguro que te interesa:

Will Smith confiesa cuál fue la implicación de Jada Pinkett en la bofetada a Chris Rock en los Oscar 2022