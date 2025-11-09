Muere Quentin Willson, uno de los presentadores originales de Top Gear, a los 68 años

Quentin Willson, uno de los presentadores del formato original de Top Gear, ha fallecido a los 68 años "en paz, rodeado de su familia", tal y como han señalado sus seres queridos en un comunicado trasladado a Deadline, tras padecer cáncer de pulmón.

El exerto en el mundo del motor apareció en el popular programa de la BBC en más de 190 episodios desde la temporada 26 en 1991 hasta la temporada 43 en 2000, junto a Jeremy Clarkson o James May.

Tras la marcha de Clarkson, también analizó coches nuevos junto a la presentadora Kate Humble. Una vez finalizada su etapa en Top Gear, se unió a Channel 5 y al programa Fifth Gear. Sin embargo, sigue siendo uno de los presentadores con más apariciones en el programa de la BBC después del lanzamiento del nuevo formato en 2002.

Clarkson lamentó su muerte en redes sociales: "Estoy muy lejos, así que me acabo de enterar de que Quentin Willson ha fallecido. Nos reímos mucho a lo largo de los años. Un hombre realmente gracioso".

"Quentin Willson me dio buenos consejos y ánimos durante mis primeros intentos en la televisión, a finales de los 90. Nunca lo he olvidado. Un gran tipo", publicó James May en X.