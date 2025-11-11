Anuncian la muerte de Clive Arrindell, el mítico "calvo del anuncio" de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es una tradición común a buena parte de los españoles. Ahora bien, si se les preguntara a los jugadores sobre algún anuncio concreto de dicha tradición, hay un personaje que millones de personas sacarían a relucir en el acto: "el calvo de la lotería".

Clive Arrindell fue la imagen durante siete años de la Lotería de Navidad, concretamente entre 1998 y 2005. El actor británico solo tenía que abrir la mano y soplar para conseguir que la audiencia diera rienda suelta a los sueños y la ilusión en la época navideña.

Ahora, un lotero de San Pedro de Pinatar, Miguel Ángel Zapata, lanzó una iniciativa con la que pretendía recuperar a algunas de las grandes estrellas de la publicidad del juego. Fue entonces cuando descubrió que el actor había fallecido en verano de 2024.

La triste noticia fue confirmada por el círculo cercano del actor después de que Zapata se pusiera en contacto con los amigos de Arrindell.

El intérprete nació un 12 de septiembre de 1950 y, a sus 48 años, se dio a conocer frente a un público que todavía hoy conserva el mejor de los recuerdos de aquellas piezas publicitarias. Porque, sin duda, se trata de un personaje inolvidable que, con muy poco, se ganó el corazón de muchos.

Así, Clive Arrindell nos dejó a los 74 años, tal y como ha revelado el lotero Miguel Ángel Zapata. Un adiós a alguien que pasó a la historia de la televisión de nuestro país sin articular palabra.