A Glen Powell se le escapa cómo todo el mundo llama a Tom Cruise en la intimidad

Desde que compartieron pantalla en Top Gun: Maverick, Glen Powell y Tom Cruise pasaron de ser simples compañeros de reparto a convertirse en muy buenos amigos, que con el paso del tiempo, no solo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido.

Powell ha descrito a Cruise en más de una ocasión como un mentor y una figura clave en su crecimiento personal, mientras que Cruise no ha dudado en respaldar públicamente los triunfos del actor más joven.

Prueba de ello fue la primera aparición de Tom en público tras su ruptura con Ana de Armas cuando asistió a la premiere londinense de la película que protagoniza Powell, The Running Man

Ahora, el actor de Cualquiera menos tú ha revelado la forma en la que todo el mundo llama al actor mientras hablaba de él en una entrevista con IndieWire: "Todos en su vida lo llaman así".

"Es TC", decía el actor sobre el apodo de Cruise sorprendido de que nadie lo supiese. "Yo le llamaré Cruise, TC. Pero sí, TC es como la mayoría de la gente se refiere a él".

"Lo vi la otra noche", contaba Powell refiriéndose a la premiere de The Running Man. "Es increíble el camino que hemos recorrido juntos".

"Desde empezar con Top Gun y aprovechar el éxito durante la pandemia, hasta descubrir cómo sería el panorama cinematográfico después. Siempre ha estado ahí para mí como amigo y mentor, y siempre se ha preocupado por mí", continuaba.

Glen ha descrito su amistad con Cruise como "difícil de entender": "No hacen eso, ¿verdad?", decía refiriéndose a las estrellas de Hollywood.

"No suelen mandarte el ascensor de vuelta ni cuidarte. Él es un tipo de persona muy singular que realmente quiere que todos a su alrededor triunfen", añadía.