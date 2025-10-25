Encuentran muerta a los 19 años a la tiktoker e hija del presentador Kim Atienza, Emman

Este pasado 22 de octubre la joven influencer y tiktoker Emman Atienza era encontrada sin vida en su casa de Los Angeles, ciudad a la que se había mudado este verano desde su filipinas natal.

Emman es hija del presentador de televisión filipino y la empresaria y experta en fitness Kim y Felicia Atienza. Han sido ellos mismo quienes han comunicado la tragedia a través de un mensaje que han compartido en su cuenta de Instagram este 24 de octubre:

"Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman.

Trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las de todos los que la conocieron. Emman tenía una forma especial de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no temía compartir su propia experiencia con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos.

Para honrar la memoria de Emman, esperamos que conserven las cualidades que ella rigió: compasión, valentía y un toque extra de bondad en su vida diaria. Con cariño, Kim, Feli, José y Eliana".

Además, el médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que la causa de su muerte fue suicidio, concretando que la joven se había suicidado.

En alguna que otra ocasión Emman había hablado abiertamente sobre la salud mental y los problemas por lo que había atravesado desde que era muy joven, detallando, incluso que "llegó al 2024 sin estar segura de si quería vivir".