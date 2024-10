Elizabeth Gutiérrez reacciona a las duras palabras de William Levy sobre su ruptura: "Se nos fue de las manos"

William Levy ha roto su silencio después de meses callado con respecto a su ruptura con Elizabeth Gutiérrez. El actor de Café con aroma de mujer ha ofrecido una entrevista a corazón abierto donde no se ha reservado nada.

De esta forma, William asegura que se han pasado muchos límites en las acusaciones que le han hecho estos últimos meses y que su ex, Elizabeth Gutiérrez, no es la única que sufre en esta historia.

Ahora, Elizabeth Gutiérrez ha respondido a estas declaraciones en el programa Despierta América: "Es un tema que nos afecta a todos, yo nunca he dicho que solo me afecta a mí. Lo primordial son mis hijos obviamente. Ellos son lo más importante en toda esta situación y por eso no voy a hablar para nada, no voy a seguir con esto de lleva y trae porque no va a beneficiar en nada a nadie", empieza diciendo.

La presentadora asegura que tiene comunicación con William Levy: "Cualquier cosa que yo le tenga que decir le puedo llamar a él y decirle a él directamente, arreglar nuestras cosas, como siempre he tratado de hacer, dentro de nuestra casa".

Y asegura que nunca ha tratado de dañarlo: "Nunca he hablado mal de William en lo que yo he podido controlar y no lo voy a hacer porque es el padre de mis hijos. Siempre lo voy a respetar por ser el padre de mis hijos. Mis hijos lo adoran, lo aman y cualquier cosa que le pase a él o a mí, los más afectados van a ser nuestros hijos".

"En ningún momento he querido lastimarlo, para nada. Estoy tratando de salir adelante y traer paz a nuestras vidas", continúa diciendo.

Para después contestar que el problema que ha habido en su relación ha sido la "falta de comunicación": "No supimos cómo manejarlo, se nos fue de las manos, se fue todo de las manos".

Al final, los problemas entre ambos han salido a la luz y se han hecho más públicos de lo que esperaban: "Los dos siempre hemos luchado por nuestra familia y vernos en esta situación cuando siempre hemos sido tan privados definitivamente es algo que ninguno de los cuatro hubiéramos querido".

Gutiérrez afirma que "le ha dado todo" a William Levy durante su relación pero tras su ruptura está "tratando de enfocarme en lo positivo".

Por último, la televisiva asegura que ha recibido mucho apoyo en esta situación tan complicada: "Han aparecido ángeles apoyándome, ayudándome, dándome una palabra de aliento. No es fácil de ninguna manera vivir esto y mucho menos públicamente".