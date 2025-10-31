Demi Lovato se disfraza de Poot Lovato, el famoso meme de su cara, y se convierte en la reina de Halloween

La cantante y estrella de Disney Demi Lovato, conocida por toda una generación como Mitchie de Camp Rock, ha recurrido al humor y a la cultura de internet para celebrar Halloween este año de una manera muy personal, y es que se ha disfrazado de PootLovato, el meme vir­al que hace referencia a una versión ficticia de ella misma.

En una publicación en Instagram, Lovato ha compartido una serie de fotos y vídeos en los que recrea de forma fiel la imagen original del meme que nació en Tumblr en 2015 y sugería que Demi tenía una hermana gemela llamada Poot encerrada en un sótano.

Una de las imágenes muestra el montaje del meme original junto a la versión actualizada de la artista, mientras que un vídeo de TikTok que ella misma ha subido, la presenta interpretando a Poot intentando escapar de un garaje.

En el pie de foto, Lovato escribía: "¡Feliz Halloween y feliz semana de INTD! He estado tan encerrada en esta época que he pensado en dejar salir a pootvato" haciendo alusión además a su más reciente álbum, It’s Not That Deep, lanzado el 24 de octubre.

La reacción de los seguidores no se ha hecho esperar y las redes se han llenado de comentarios de fans alabando el humor de la cantante.

"Vale, Halloween ha terminado para todos. Recojan todo. Este año le ha tocado a Demi. Más suerte el año que viene", escribía su esposo Jutes.

Lo interesante es que Lovato había declarado anteriormente que el meme Poot le había resultado incómodo, hasta que descubrió que era una imagen editada y decidió tomárselo con humor.

"Una forma increíble y poderosa de recuperar el poder es apropiarse de los memes. Porque entonces, si yo me río, nadie puede reírse de mí", declaró hace unos meses a Paper.

Con esta elección para Halloween, la artista demuestra que no solo acepta la broma, sino que la convierte en una expresión de empoderamiento y sentido del humor.