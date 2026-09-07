El dolor de Holly Ditchfield por la muerte de sus gemelos a los 9 días de nacer, concursante de Married at First Sight

Holly Ditchfield, conocida por su participación en la novena temporada del programa Married at First Sight UK (Casados a primera vista) en 2024, está atravesando uno de los capítulos más devastadores de su vida.

La estrella de televisión y su pareja, Aaron Summers, han anunciado públicamente la trágica muerte de sus gemelos, Georgie y Marley, tan solo nueve días después de su nacimiento prematuro a las 23 semanas de gestación.

A través de una publicación conjunta en sus perfiles de Instagram el pasado 5 de septiembre, la pareja compartió el inmenso dolor por el que están pasando: "Han sido los 9 días más difíciles, desgarradores y a la vez mágicos de nuestras vidas", explicaron en el emotivo comunicado.

"A la 1 de la tarde del 3 de septiembre de 2026, nuestro querido Georgie falleció en paz. Luego, a las 5 de la mañana del 4 de septiembre de 2026, su hermoso hermano Marley le siguió", continuaba el comunicado

Junto a una serie de fotografías de los pequeños, Ditchfield y Summers, quienes se comprometieron en mayo de 2025, expresaron lo profundamente significativo que fue acompañar a sus bebés en sus últimos momentos: "Mis dos hijos exhalaron su último aliento en mis brazos y en los de su padre. No hay mayor privilegio, ni mayor dolor, que sostener a tus hijos en sus brazos mientras parten de este mundo".

Publicación de Instagram de Holly Ditchfield | Instagram Holly Ditchfield

A pesar de la tragedia, la pareja quiso enfatizar lo valiosa que fue esa corta convivencia junto a los recién nacidos: "Reviviría una y otra vez esa semana solo para tener esos momentos con ellos", añadieron. "Para abrazarlos. Para mirarlos. Para amarlos. Para ser su mamá y su papá".

En el mismo comunicado, la exconcursante expresó el sufrimiento de enfrentarse a una despedida tan prematura: "Mis hijos están juntos de nuevo, como debe ser, y ruego de todo corazón que por fin descansen en paz. Nada te prepara para perder a tus hijos. Nada te prepara para tener que acompañarlos a la morgue. En estos nueve días hemos visto y afrontado más de lo que jamás imaginé, y mi corazón está destrozado".

Ditchfield, que ya es madre de dos hijos mayores, Daisy y Dec, fruto de una relación anterior, reflexionó también sobre el vacío físico y emocional que deja esta pérdida: "Siento que una parte de mí ya no está, porque, en efecto, una parte de mí ya no está", confesaron.

Continuaba explicando que "extraña a sus hijos más de lo que las palabras pueden expresar" y que "habría dado absolutamente todo por haber visto crecer a Georgie y Marley, por escuchar sus voces, verlos dar sus primeros pasos y presenciar la hermosa vida que merecían tener".

A pesar del desgarrador desenlace, Holly quiso dedicar unas últimas palabras de gratitud hacia los pequeños: "Pero durante nueve preciosos días, estuvisteis aquí. Fuisteis nuestros. Os amamos inmensamente".

El mensaje concluía con una emotiva dedicatoria directa: "Gracias por regalarnos los nueve días más preciosos de nuestras vidas. Siempre seréis nuestros hijos, nuestros bebés y la parte más importante de nuestros corazones".