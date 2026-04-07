Se revela la causa de la muerte de la estrella del reality Deadliest Catch tras grabar en vídeo la tragedia

Todd Meadows, estrella del reality Deadliest Catch murió el pasado 25 de febrero después de caer por la borda mientras se encontraba a bordo del barco pesquero Aleutian Lady, en el mar de Bering, frente a la costa de Alaska.

El joven, de 25 años, falleció a causa de "ahogamiento con probable hipotermia" tras caer al agua en pleno trabajo, según ha revelado su certificado de defunción recogido por TMZ.

Las condiciones extremas del entorno fueron determinantes. Las aguas heladas provocaron una rápida pérdida de temperatura corporal, lo que, unido a la inmersión prolongada, acabó resultando fatal. Las autoridades han calificado la muerte como accidental.

Según los primeros informes, Meadows fue recuperado del agua pocos minutos después de la caída, pero ya se encontraba en estado crítico. A pesar de los intentos de reanimación por parte de la tripulación, no pudieron salvarle.

Todd Meadows en Deadliest Catch | Todd Meadows Facebook

El joven era una incorporación reciente al programa de Discovery y rápidamente se había ganado el cariño de sus compañeros. Su capitán, Rick Shelford, calificó el suceso como "el día más trágico" en la historia del barco.

Además de su faceta profesional, Meadows deja atrás a tres hijos pequeños, lo que ha generado una ola de apoyo hacia su familia, incluyendo campañas de recaudación de fondos para ayudarles tras la pérdida.

Su muerte vuelve a poner de relieve los enormes riesgos a los que se enfrentan los pescadores en alta mar, especialmente en condiciones tan extremas como las del mar de Bering, uno de los entornos más peligrosos del mundo.