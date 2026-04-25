David Hasselhoff preocupa al reaparecer con andador: el actor se está recuperando de problemas de movilidad

El actor David Hasselhoff ha generado cierta preocupación durante sus últimas apariciones. El protagonista de El coche fantástico ha vuelto a dejarse ver arrastrando serios problemas de movilidad, tras ser fotografiado hace unas semanas sin apenas poder caminar.

Ahora, el intérprete de Los vigilantes de la playa ha sido captado utilizando un andador en una salida con su esposa Hayley Roberts en el barrio de West Hills de Los Ángeles.

El representante de Hasselhoff ha declarado a Page Six que el actor se está recuperando de una cirugía de reemplazo de rodilla y cadera, aunque "se encuentra bien y se siente bien" mientras recibe fisioterapia.

Estos problemas no son nuevos para el actor, ya que en 2025 fue fotografiado en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de viajar a Cancún (México). Mientras tanto, su actual mujer ha permanecido a su lado en todo momento.

Cabe recordar que Hasselhoff se casó dos veces más anteriormente: primero con la actriz Catherine Hickland y luego con la actriz Pamela Bach, quien se suicidó en marzo de 2025 a los 62 años.

Con ella estuvo casado entre 1989 y 2006 y tuvieron dos hijas: Taylor Ann, de 36 años; y Hayley Amber, de 34.