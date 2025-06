La hija de David Hasselhoff habla sobre la "culpa" y cómo gestiona el suicidio de su madre, a la que encontró muerta en su casa

El 5 de marzo de 2025 la hija menor de David Hasselhoff se encontraba muerta en su casa de Los Angeles a su madre, la actriz de Los vigilantes de la playa Pamela Bach.

Bach solo tenía 62 años y se había suicidado. El golpe ha sido muy duro para el actor y sus dos hijas quiénes han tenido que afrontar cómo encaminar sus vidas tras esta tragedia.

Así, Hayley Hasselhoff ha creado una guía donde habla sobre lo que la ayudó a superar su duelo. Un ensayo que se ha publicado dentro de Project Healthy Minds, organización con la que colabora.

"Quería crear una guía de apoyo para ayudar a los seres queridos de los fallecidos a encontrar consuelo al saber dónde buscar apoyo", explica sobre la motivación que tenía para realizar este proyecto.

Hayley comenta que, debido a lo trágico que ha sido todo, ha tratado de abordar el tema para recordar a su madre siempre de la mejor manera posible: "Fuimos directamente a un lugar de amar a nuestra madre en todas las formas y celebrar el legado que nos dejó".

Explica que ni ella ni su hermana han intentado "conectar los puntos" sobre la muerte de su madre y anima a evitar hacerse preguntas que no tienen respuesta y solo pueden ocasionar más daño y sufrimiento: "Llegamos directamente a un estado de desapego y de vergüenza. Otras personas pueden llegar a un estado de: '¿Cómo pudieron dejarme? ¿Cómo pudieron hacer esto?'".

"Cuando alguien se suicida, siempre habrá algún tipo de culpa. Sin embargo, no debería haber culpa hacia ellos, hacia su carácter, hacia quiénes son y cómo te dejaron", comenta.

También habla sobre "la presión de la confusión en torno a lo que se supone que debes hacer y cómo hacerlo" después de una situación así: "Celebrémoslos. Amémoslos. Dejémoslos trascender y luego nos ocuparemos de lo que deba atenderse", dice sobre cómo recordar a la persona que se fue.

"Mirando hacia atrás, definitivamente hubo pasos que sentimos que dimos demasiado pronto y que ojalá nos hubiéramos detenido", reflexiona. Para luego añadir que intenta lograr retos y objetivos diarios en medio de "tanta confusión y conmoción".

"La victoria puede ser la cosa más pequeña. Había una necesidad inmediata de estar presente en cada momento y de nunca dar ningún momento por sentado".

"Siento que cuando hablas de tu ser querido, te sientes más reconfortado porque sientes que aún lo estás celebrando, que sigue presente y cerca", sigue diciendo.

La joven de 32 años no teme hablar sobre cómo se encuentra: "Estoy bien. Mi madre acaba de fallecer y pienso: 'Voy a curarme esta herida'. Y lo que realmente hace esto es abrir una nueva puerta de conversación para que cualquiera que haya pasado por un duelo pueda hablar".

Para ella ha sido importante "verse bien y sentirse bien porque eso es lo que mi madre hubiera querido".

"Si no puedo llamarla, ¿qué me diría? ¿Qué consejo me daría? Sé que, innatamente, mi madre siempre será una parte importante de mi historia", termina.