Aubrey Plaza reaparece muy embarazada en el programa de Seth Meyers y le pide que le "saque" a su bebé: "Por eso he venido"

Aubrey Plaza ha visitado el programa de Seth Meyers, una de sus pocas entrevistas desde que falleció su marido, Jeff Baena, y la primera desde que se conoció su embarazo a principios de mes.

Pero la visita ha sido desenfadada y con la química entre amigos, hasta el punto en el que abordan su embarazo entre bromas y el característico 'dark humor' de Plaza.

"Creo que podemos decir... que... ¿estás esperando un hijo?", dice Meyers con fingida prudencia, mientras Aubrey replica cómo se atreve a preguntar eso a una mujer, para después confirmarlo acariciando su prominente tripa.

"Igual necesito que lo saques", dice de repente Aubrey. "¡¿Cómo?! ¿Que quieres que te lo saque?", replica Seth.

"Por eso he venido aquí esta noche", suelta Aubrey con ironía, a lo que Seth responde sin perder el tono cómico: "Oh, preferiría no hacer eso".

La conversación deriva hacia una elección peculiar. Plaza menciona a su antiguo compañero de reparto en Parks and Recreation, Henry Winkler, recordando una escena muy concreta de la serie: "O eres tú o Henry Winkler", dice, añadiendo: "Esos son mis dos favoritos".

Seth no duda en mojarse y responde: "Yo elegiría a Henry. ¿No lo harías tú?".

Aubrey, fiel a su estilo, replica tranquilamente: "Bueno, él dio a luz a mi bebé en Parks and Recreation, así que es lo único que sé". Winkler dio vida al Doctor Saperstein en la serie, que catapultó a Plaza a la fama.

El presentador remata la anécdota con otro giro humorístico, señalando que aquello fue casi como una práctica previa para Winkler: "Fue un 'ensayo general' para Henry", comenta entre risas.

Un momento de complicidad y humor que deja claro que Aubrey está feliz en esta nueva etapa y mientras espera (sin sacarlo) la llegada de su bebé.