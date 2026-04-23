HA MUERTO CON 57 AÑOS
El desgarrador adiós de Denise Richards a su amigo y ex Patrick Muldoon: "Desconsolada y devastada por perderte"
Denise Richards se despide de Patrick Muldoon con un mensaje cargado de emoción tras su fallecimiento a los 57 años. La actriz recuerda décadas de amistad, amor y complicidad que marcaron su vida.
Publicidad
La actriz Denise Richards ha compartido un emotivo mensaje tras la repentina muerte dePatrick Muldoon, fallecido a los 57 años, quien era muy importante en su vida.
Richards y Muldoon coincidieron en la mítica Starship Troopers, un título de culto de los 90, y mantuvieron una relación sentimental durante esa época. Aunque su romance terminó, su conexión nunca se rompió: siguieron siendo amigos muy cercanos hasta el final.
Antes de que la actriz encontrara las palabras para despedirse, fue su hija Lola Sheen quien se adelantó con una carta abierta especialmente emotiva, en la que definía a Muldoon como parte de la familia y alguien que había estado presente durante toda su vida.
Ahora, Richards ha reconocido que le había costado "poner en palabras" lo que sentía en su propio tributo en Instagram. Ambos habían trabajado recientemente juntos en el thriller criminal Dirty Hands, que se estrena este 24 de abril, lo que hace la pérdida aún más cercana.
"Estoy profundamente desconsolada y devastada por perderte", escribe la actriz. "Eras mi mejor amigo y mi familia. Nos conocimos en nuestra primera clase de interpretación, yo tenía 19 años, nunca había tenido un trabajo como actriz, y tú tenías 21, eras estudiante en la University of Southern California y tenías un papel recurrente en "¿Quién es el jefe?". Y aquí estamos. 36 años después. Toda mi vida adulta y no la entiendo sin ti".
En su texto, también acompañado de un vídeo con fotos de cuatro décadas, Richards destaca la conexión tan especial que compartían: "La amistad, el amor, el apoyo, el respeto y la lealtad que teníamos eran incondicionales y raros. Iluminabas cada habitación en la que entrabas. Eras más grande que la vida misma y todo el mundo se sentía atraído por ti. Tan talentoso y el actor más infravalorado. Y el más humilde. Todo lo que hacías era contagioso. Tu risa, tu bondad, tu ingenio, tu fuerza, tu lealtad, tu pasión y tus ganas de vivir. Hemos sido el apoyo del otro. Nuestros recuerdos juntos son infinitos. Me has cubierto las espaldas y me has protegido más que nadie".
La actriz también confiesa no saber cómo seguir adelante sin él, a quien define como su "voz de la razón y pilar de fuerza".
"No sé qué voy a hacer sin tenerte aquí", añadió. "Especialmente durante este último año de dolor y angustia. Y ahora te necesito más que nunca, para este dolor y esta angustia de perderte. Schweetbabe hemos tenido esas conversaciones. Pensábamos que viviríamos para siempre o al menos hasta los 90. "Schweetbabe" estaré buscando esas señales. Necesito saber que sigues aquí conmigo. Te quiero muchísimo y te echo tanto de menos "schweetbabe"".
Publicidad