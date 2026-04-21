Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom, en la premiere de El diablo viste de Prada 2 días después de anunciar que son padres

Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom han sorprendido al dejarse ver en público apenas unos días después de anunciar el nacimiento de su primer hijo.

La pareja de 54 y 32 años ha reaparecido en Nueva York con motivo de la premiere de El diablo viste de Prada 2, demostrando que están disfrutando de esta nueva etapa sin desaparecer del foco.

Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom reaparecen en la premiere de El diablo viste de Prada 2 | Reuters

El bebé, un niño cuyo nombre aún no han revelado, llegó recientemente a sus vidas, y aun así ambos decidieron acudir a este importante evento de la industria. Él optó por un look clásico, mientras que la actriz de Paradise apostó por un estilismo elegante firmado por Moschino y se la veía estupenda después de dar a luz.

Durante la alfombra roja, Theroux habló abiertamente sobre cómo está viviendo la paternidad. Para el actor, no hay duda de cuál es la mejor parte: "poder volcar todo el amor que tengo en mi hijo".

La noticia del nacimiento se dio a conocer a través de Instagram con una publicación conjunta hace solo dos días. En la imagen, el intérprete aparece acunando al pequeño sobre su pecho mientras descansa. El nombre del niño, eso sí, sigue siendo un misterio.

"Ya está aquí. Estamos tan enamorados", escribía en el post. Cabe la posibilidad de que, aunque hayan decidido anunciarlo al mundo recientemente, ya lleven un tiempo con estrenada paternidad, lo que tendría más sentido que Nicole acudiendo a una alfombra roja dos días postparto.

En cualquier caso, lo que no hay duda es que se les ve extremadamente felices.