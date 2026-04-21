La hija de Denise Richards y Charlie Sheen rinde tributo al fallecido Patrick Muldoon: "Le suplicaba a mi madre que volvierais"

La familia de Denise Richards atraviesa un momento complicado tras la muerte de Patrick Muldoon a los 57 años. Y una de las despedidas más emotivas ha llegado de la mano de Lola Sheen, hija de Denise Richards y Charlie Sheen, que ha querido recordar públicamente lo importante que fue el actor en su vida.

Muldoon y Richards mantuvieron una relación sentimental a finales de los 90, después de coincidir en el rodaje de Starship Troopers. Aunque sus caminos se separaron y ella acabó casándose con Charlie Sheen, con el paso de los años retomaron el contacto. De hecho, tras el divorcio de Denise, ambos recuperaron su amistad y siguieron muy unidos, hasta el punto de que él apareció recientemente en el reality Denise Richards & Her Wild Things.

Ahora, tras su fallecimiento, su hija Lola ha compartido un largo y sentido mensaje en Instagram en el que deja claro el enorme vacío que deja en su familia.

"Pensaba que eras de las personas que iban a estar en nuestras vidas para siempre. Cuando pienso en mi infancia pienso en ti, Pat, y va a ser tan raro seguir adelante sin ti en nuestras vidas. Eras una parte enorme de nuestra familia y la vida nunca volverá a sentirse igual, pero eso solo demuestra lo mucho que nos marcaste. Gracias por enseñar a todos los que te rodeaban lo que significa estar vivo", escribe.

En su recuerdo, también hubo espacio para momentos más personales y llenos de cariño: "eras la definición de lo que significa divertirse. Nunca olvidaré cuando estábamos de viaje con mi madre y no parabas de cantarme esa canción de Lola, y me hiciste reír muchísimo. Y sabes que esa canción siempre me hará pensar en ti. Voy a echar mucho de menos escuchar a mi madre reír contigo por teléfono. Tu voz siempre me alegraba el día y voy a echar de menos oírla, aunque sé que mi madre aún más, pero nunca dejaremos de hablar de ti".

Lola quiso destacar además la relación tan especial que Muldoon tenía con su madre: "Gracias por ser su mejor amigo. Gracias por ser quien la hacía reír y olvidarse de todo lo que estaba pasando. ese era un don que tenías. el vínculo que teníais era algo tan especial que nadie puede igualar. Cuando pienso en mi madre pienso en ti. Erais un pack y estoy muy agradecida de haberte conocido y de haber podido ver una amistad tan pura y especial con mis propios ojos".

Patrick Muldoon y Denise Richards en 2012 | Gtres

Por último, la joven confesó que siempre tuvo la esperanza de que su madre y Patrick acabaran juntos: "Siempre le suplicaba a mi madre (seguro que te lo contó) que volvierais, jaja, pero supongo que ser mejores amigos era aún mejor ♥️ eras una auténtica estrella del rock, Pat, y siempre lo serás. Pásatelo bien ahí arriba, sé que lo harás. Te quiero".