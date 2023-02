Carmen Villalobos, muy criticada tras presentar a su nuevo novio y confirmar su amor con estas fotos

Fue el pasado mes de julio que la actriz Carmen Villalobos rompía su silencio, después de muchos rumores, y afirmaba que ella y su marido, el también actor Sebastián Caicedo habían roto su relación tras más de 13 años juntos. En el vídeo de arriba puedes ver lo que dijo entonces.

Ahora, meses después, Carmen ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram donde revela que está de nuevo enamorada. De esta forma, Villalobos hace pública su relación con el periodista deportivo Frederik Oldenburg.

La intérprete escogió el cumpleaños de su nuevo novio para soltar la noticia compartiendo, además, unas bonitas palabras junto a sus fotos más románticas: "Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios! Cómo se dio todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO! Te amooooooo", escribía.

Unas palabras que Frederik no dudó en contestar: "Wuaoo!!! Mi vida gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos, ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das cada día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a ti, te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores 🇨🇴☺️☺️ TE AMO!!!".

Pero la noticia no ha sido muy bien recibida por todo el mundo y es que algunos de sus seguidores han criticado que Carmen Villalobos haya podido pasar página de su matrimonio y encontrar de nuevo el amor:

"Tan rápido logra uno "amar", solo es una pregunta que me hago a diario", escribe un usuario de la red social. "Qué triste 10 años de relación dejar a un super hombre que solo quería una familia y que le dieras tiempo y atención", comenta por otra parte.

"Yo te admiraba pero wey una relación de 12 años y de repente te nació el amor en otra persona y donde quedaron esos 12 años con tu ex. A qué tiraste los platos por la ventana si no estabas segura de tu amor. Te hubieras ahorrado todo ese fiestón monteando falso amor. Porque permíteme un amor de tanto tiempo no se va de la noche a la mañana ni tampoco se vuelve amar así repentinamente a otra persona", relataban por otro lado.

Pero no han sido los únicos mensajes que Carmen ha recibido muchos son los que han felicitado a la actriz por esta nueva etapa personal. Y, algunos han salido en su defensa al ver esta oleada de comentarios negativos:

"No suelo comentar pero si ella lo ama o no a ustedes que les importa vivan su vida tengan vida propia. Que dure lo que tenga que dura y que le diga te amo o no es su vida ustedes aquí escribiendo estupideces por Dios", explican. "Todo el mundo habla que ella ya está con otro, pero porque no hablan del ex marido, como siempre la que termina denigrada es la mujer".