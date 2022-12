El mensaje de William Levy, al límite tras las "humillaciones" que ha recibido y que le pongan como "el malo"

William Levy ha publicado un mensaje en Instagram Stories que está generando mucha expectación. De esta forma, el actor se pone serio para expresar su malestar después de un tiempo callado viendo como muchos hablan sobre él sin conocer su versión de los hechos.

"Humillaciones de gente. He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo. A hacerme lucir como el malo. Pero hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta uno nunca va a hablar. Y, ahora digo, por favor todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado mi vida todo este tiempo. Lo digo porque uno llega a un punto límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver", sentencia el actor.

William Levy estalla en las redes sociales | William Levy Instagram

Unas palabras un tanto misteriosas ya que no van dirigidas a alguien en concreto o explica los motivos exactos de su enfado. Es cierto que durante este 2022 William Levy ha estado en el foco de la actualidad debido a su relación con Elizabeth Gutiérrez.

El actor cubano ha estado 18 años con la madre de sus dos hijos pero en enero de 2022 anunciaba su separación, aunque ese mensaje lo borró después de publicarlo.

Durante varios meses la pareja hizo vida por separado pero recientemente se les pudo ver disfrutando de un viaje por España donde se dejaban ver tras mucho tiempo sin estar juntos en ningún acto público recorriendo ciudades como Madrid, Granada o Sevilla que puedes ver en el vídeo de arriba.