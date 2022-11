Carlos Santos, roto de dolor tras la muerte de su hermana: "Mi pequeña"

El actor Carlos Santos está atravesando un momento muy duro tras la muerte de su hermana Laura. Ha sido el mismo actor de 'Los hombres de Paco' quien ha dado la noticia a través de una publicación que ha hecho en Instagram.

De esta forma, Carlos rinde homenaje a su hermana con estas bonitas palabras: "Mi hermana Laura. Mi pequeña en estado puro. Fuerza de la naturaleza, aunque finalmente la naturaleza haya sido un poco más fuerte. Te amaré siempre, enana. I'll be right here…".

Muchos son los comentarios que el actor ha recibido por parte de amigos y compañeros de profesión. "Un fuerte abrazo, querido. Y mucho ánimo. Lo siento muchísimo", escribe Víctor Clavijo. "Ay Carlos, un abrazo gigante y mucha mucha fuerza", comenta Mariam Hernan. Mientras que Esther Acebo le manda un "abrazo".

Fran Perea le escribe este sentido mensaje: "Te quiero, amigo. Todo nuestro ánimo. Estamos aquí para ti". Y Kira Miro le manda "mucha fuerza".

Carlos Santos ganó el Goya a Mejor Actor Revelación por 'El hombre de las mil caras' en el año 2017 y le dedicó el premio a su hermana con este discurso:

"La academia me pidió, nos pidió a todos, que elaboráramos un discurso para no alargarnos demasiado. Yo empecé a elaborar ese discurso pero todo cambia, la vida tiene otro guión. Esta noche debería estar aquí cenando, como están en el hotel mi familia, mi hermano, mi madre, mis amigos y mi hermana Laura no ha podido estar hoy aquí, hoy en el Día Mundial contra el Cáncer, no puede estar aquí, sobran las palabras. Laura te quiero y esto es para ti".

Después de ganar el premio Carlos Santos viajó hasta Murcia para compartir el premio con su hermana: "El #Goya ya ha viajado hasta Murcia para conocer a mi hermana Laura. Ella y tantos otros SÍ que se merecen todos los premios", escribía entonces en Instagram.

Seguro que te interesa:

El amor que siente Mario Casas por todos sus compañeros de 'Los hombres de Paco'