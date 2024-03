Ashley Tisdale responde a los rumores de pelea con Vanessa Hudgens: "No la he visto en mucho tiempo"

Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens se conocieron mientras trabajaban juntas en High School Musical. Desde ese momento crearon un vínculo muy especial entre ellas y su amistad ha sido una de las más destacadas dentro del universo de Disney Channel.

Sus vidas a nivel personal en los últimos años han cambiado considerablemente. Tisdale se casó con Christopher French y tuvo a su hija Jupiter hace dos años. Hudgens, por su parte, rompió su larga relación con Austin Butler y hace unos meses se casó con Cole Tucker. Desde hace tiempo había rumores de que algo entre ellas no iba bien y esto se confirmó cuando no se vio a la actriz de Sharpay Evans entre los invitados a la boda de Vanessa.

Ahora, Ashley ha respondido a esos rumores de una supuesta pelea. Ha acudido al programa Watch What Happens Live de Andy Cohen y el presentador le ha preguntado: "Nos llega esto con frecuencia. Básicamente, la gente quiere saber qué está pasando entre Vanessa y tú. ¿Seguís quedando?".

La intérprete ha dicho lo siguiente: "No la he visto en mucho tiempo. Creo que, obviamente, ella está trabajando. Yo estoy trabajando. Tengo una hija. Y ella tiene un trabajo a tiempo completo". Esta ha sido la respuesta, que no ha dado pie a averiguar qué ha ocurrido pero parece que, efectivamente, ha habido un distanciamiento.

En su última intervención, Vanessa Hudgens solo habló de cómo era su vida de casada con ET: "Es lo mejor; no podría ser más feliz, verdaderamente". Esto fue hace poco, pero no contó nada sobre la supuesta pelea. Si se observan las redes sociales de ambas, no comparten una foto juntas desde la boda de Sarah Hayland en verano de 2022, cuando Ashley compartió una foto allí con Vanessa y más amigas.

La amistad de las dos intérpretes era bastante importante. De hecho, se sabe que Jupiter, hija de Tisdale, llamaba cariñosamente a Hudgens "tía Nessa". De igual modo, también llama "tío" al exnovio de Vanessa, y es que Austin Butler es muy amigo de Ashley desde que grabaron juntos La Fabulosa Aventura de Sharpay.

Esta amistad entre las actrices surgió en el año 2006 en el que es, probablemente, uno de los mayores éxitos de Disney Channel: High School Musical. Ashley Tisdale compartió hace poco, como puede verse en el vídeo de arriba, que estas películas a día de hoy no causarían el mismo impacto que entonces, aunque se refiere siempre al proyecto y su reparto con mucha ilusión y cariño. Por ello, no se sabe qué puede haber ocurrido para que ella y Vanessa, que han compartido tantos momentos durante todos estos años, estén distanciadas.