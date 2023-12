¿Dónde está Ashley Tisdale? Los actores de High School Musical celebran con Vanessa Hudgens en su boda y todos se preguntan qué pasó entre ellas

La boda de Vanessa Hudgens ha sido el evento de la temporada entre las celebrities y muchas han acompañado a la actriz en su feliz ceremonia en Mexico.

Entre ellas su amiga Sarah Hyland (de Modern Family), que fue una de sus damas de honor, como puedes ver en el reportaje de boda.

También los actores de High School Musical,Monique Coleman y Lucas Grabeel, no quisieron perderse el gran evento y celebraron con ella unos días mágicos en la playa y en la jungla Maya, como ha demostrado Monique (su mejor amiga en las películas musicales) con unas bonitas fotos y vídeos de la ocasión. Una publicación a la que Vanessa respondía con un "te quiero".

Sin embargo, sus fans no han podido evitar notar la gran ausencia de Ashley Tisdale, con quien Vanessa tenía una estrecha relación que duró muchos años e incluso llamaba a su bebé su sobrina, y ahora parecen haber desaparecido de la vida de la otra.

Según especulaciones de fans cuentas como DeuxMoi, el radical distanciamiento de Tisdale y Hudgens se originó cuando terminó su relación con Austin Butler.

Butler y Ashley son amigos de toda la vida y la actriz incluso le llama su "hermano", y según estos rumores (no confirmados) el final de su relación con Vanessa no fue muy amigable y Ashley "eligió" a Austin por encima de ella, lo que ha hecho que no participe ni siquiera en su boda (recordemos que Vanessa fue dama de honor en la boda de Tisdale).

Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale | Cordon Press

Por si fuera poco, solo unas horas antes de publicar sus imágenes sobre la boda de Hudgens, Coleman subía una cariñosa foto junto a Tisdale en la gala de "Women in Hollywood", dejando claro que es la que mejor se lleva con sus antiguos compañeros.

También tiene relación regularmente con el que fue su pareja en la saga de Disney Chanel, Corbin Bleu.