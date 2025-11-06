Antena 3 encadena 12 años como la TV mejor valorada de España

Antena 3 vuelve a ser el referente de calidad de la televisión española gracias a los buenos resultados obtenidos en las categorías: Cadena preferida, Innovadora, Mayor calidad, Informativos de mayor credibilidad, Entretenida, Programación variada, Mejores programas informativos, Gusta a todos los públicos, Buenos presentadores y Me identifico con su programación

Atresmedia es, por tanto, el grupo mejor valorado y el que cuenta con los programas de mayor calidad de la televisión. Pasapalabra encabeza el top y El Hormiguero es un año más el programa más valorado del Prime Time. Cocina abierta de Karlos Arguiñano y Antena 3 Noticias también se sitúan en los primeros puestos

Antena 3, la televisión líder de audiencia en España, también es la cadena mejor valorada, refrendando esta posición por duodécimo año consecutivo, según el Estudio de Imagen de Personality Media, elaborado a partir de más de 20.000 entrevistas. En 2025, la cadena de Atresmedia refuerza su posición como la preferida de los españoles, liderando en 10 de las 11 categorías analizadas y manteniéndose como referente de calidad televisiva. Un reconocimiento que se suma a su liderazgo absoluto como cadena más vista en nuestro país durante cuatro temporadas consecutivas.

Así, Antena 3 encabeza 10 de las 11 variables consultadas: "Buenos presentadores" (28%), "Gusta a todos los públicos" (26%), "Entretenida" (26%), "Programación variada" (26%), "Mejores programas informativos" (28%), "Mayor calidad" (26%), "Informativos de mayor credibilidad" (24%), "Me identifico con su programación" (21%), "Innovadora" (20%) y "Cadena preferida" (16%).

laSexta es la segunda cadena privada más valorada en 8 de las 11 categorías destacando en: "Buenos presentadores" (13%), "Innovadora" (12%) o "Programación variada" (11%).

Atresmedia vuelve a posicionarse como el grupo líder en calidad, frente a su competidor, cuyas dos principales cadenas ocupan las últimas posiciones del ranking en prácticamente todas las categorías.

Los programas de Atresmedia, los de mayor calidad

Igualmente, Atresmedia destaca de nuevo por la calidad de su contenido. El Estudio de Imagen de Personality Media, que analiza los principales espacios de Day Time y Prime Time de las cadenas generalistas, sitúa al grupo audiovisual en lo más alto del ranking, con Antena 3 liderando el listado con los programas mejor puntuados.

Pasapalabra (44%) encabeza un año más el ranking de programas con mayor calidad televisiva, consolidándose también como el favorito entre los menores de 45 años. El formato destaca especialmente entre los más jóvenes, con un 49% de mejor valoración entre los menores de 20, un 47% en el grupo de 21 a 35 años y un 43% entre los de 36 a 45 años.

Le siguen en cabeza Cocina abierta de Karlos Arguiñano (37%) y Antena 3 Noticias (35%).

El Hormiguero, el programa más valorado del Prime Time

El Hormiguero, el programa líder y más visto de la televisión, consolida su posición de liderazgo, no solo en términos de audiencia, sino también en cuanto a calidad. Encabeza la lista de los programas mejor valorados en Prime Time.

El espacio capitaneado por Pablo Motos es también el más conocido de la televisión, con un 93% de conocimiento, según los encuestados por Personality Media.

En el Top 5 se suman Equipo de investigación y Tu cara me suena, copando así de esta manera Atresmedia tres de los cinco contenidos mejor valorados del Prime Time.

Antena 3 Noticias, los informativos más valorados de la televisión

Las marca informativa de Antena 3 refuerza su liderazgo absoluto sumando las notas más altas en cuanto a calidad. Antena 3 Noticias es el sello informativo con mayor credibilidad, el más entretenido, el de mayor calidad y el que tiene los mejores presentadores. También es el que más gusta visualmente, el que tiene el contenido más innovador, el más moderno, con el que más se identifican los espectadores, el más responsable socialmente y el que cuenta con buenos expertos de opinión. En definitiva, es el informativo mejor valorado de la televisión.

laSexta Noticias es segunda opción en atributos como "Contenido innovador" o "Moderno".

Los seguidores tanto de Antena 3 como de laSexta valoran muy positivamente los informativos de ambas cadenas, superando ampliamente a la valoración que hacen los seguidores de los canales de la competencia respecto a este mismo contenido.

Entre los programas de actualidad matinal con mayor duración, vuelven a destacar Espejo público y Al rojo vivo como los contenidos más demandados en todos los atributos analizados como: "Rigor informativo", con los "Mejores presentadores y colaboradores" "Credibilidad", "De mayor calidad", "Respetuoso", "Innovador" o "Me identifico con su contenido".

Acerca de Personality Media

Personality Media asesora a Agencias de Publicidad, Agencias de Medios, anunciantes, a productoras e incluso a los propios personalities sobre la imagen y relevancia de las cadenas de televisión en España, así como su programación y profesionales. Desde el año 2005, cada seis meses, realiza un estudio de mercado en el que pregunta a más de 40.000 panelistas mayores de 16 años por el conocimiento y valores que les transmiten las personalidades conocidas por el gran público. Y, hoy en día, ya son más de 3.600 personalities los analizados.

Para el presente estudio, que Personality Media realiza por duodécima vez en su historia, se ha utilizado una muestra de 20.288 personas para analizar la imagen de canales de TV. La mitad de estos han opinado por programas de TV concretos emitidos en la franja Day Time y la otra mitad sobre programas de TV emitidos en Prime Time. El presente estudio, realizado en España en el mes de mayo de 2025, ha llevado a cabo una Metodología Cuantitativa, a través de entrevistas CAWI (Computer Assisted Web Interview).