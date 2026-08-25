ATRESMEDIA adaptará Nations Dumbest, el exitoso formato internacional de entretenimiento de BBC Studios

Atresmedia suma a su catálogo de entretenimiento uno de los formatos internacionales con mayor crecimiento de los últimos años: adaptará en España Nations Dumbest, el exitoso concurso de BBC Studios que ha conquistado ya diez territorios y continúa ampliando su recorrido por todo el mundo.

La versión española de Nations Dumbest estará producida por Atresmedia en colaboración con Brutal Media, compañía perteneciente a BBC Studios. Con esta nueva apuesta, Atresmedia vuelve a reforzar su oferta de entretenimiento con la incorporación de un formato novedoso, divertido y con una sólida trayectoria internacional.

La alianza entre Atresmedia y BBC Studios continúa tras la adaptación de El 1%, programa de Antena 3 que ya preparada su tercera temporada en Prime Time tras el éxito de sus dos primeras.

Así es Nations Dumbest

Nations Dumbest revoluciona las reglas de los concursos tradicionales para convertirse en el programa que nadie quiere ganar. En cada entrega, un grupo de famosos deberá enfrentarse a una sucesión de entretenidos desafíos de lógica, habilidad mental y destreza física. Todos competirán con un mismo objetivo: evitar alcanzar la gran final y ser proclamados "el peor".

El formato juega con la capacidad de los participantes para reírse de sí mismos, bajar la guardia y afrontar situaciones inesperadas. Con una mecánica sencilla y fácilmente reconocible, el programa combina competición, humor y pruebas sorprendentes para ofrecer un gran espectáculo de entretenimiento en el que perder puede convertirse en la verdadera victoria.

Creado originalmente por Montreux Film and Fjernsyn, Nations Dumbest se estrenó en Noruega hace dos años y se ha convertido desde entonces en el formato de entretenimiento de comedia de BBC Studios con mayor crecimiento.

Un éxito creciente en todo el mundo

La trayectoria internacional de Nations Dumbest se ha visto reforzada por el éxito de su adaptación estadounidense, estrenada en FOX el pasado mes de julio. Desde su lanzamiento, el programa ha alcanzado los 8,7 millones de espectadores y ha generado más de 700 millones de minutos de consumo en el conjunto de las plataformas, convirtiéndose en el mayor estreno de entretenimiento de verano de FOX de los últimos cuatro años.

El formato también ha conseguido destacados resultados en otros mercados. En Francia se convirtió en el estreno de un nuevo formato más visto desde 2020, mientras que en Suecia fue el lanzamiento de entretenimiento de mayor éxito del año. Su reciente adaptación danesa debutó en TV2 como el programa más visto del día.

Este otoño estarán en emisión siete versiones de Nations Dumbest en todo el mundo, mientras que Suecia y Francia ya han producido nuevas temporadas del formato, consolidando su creciente fenómeno internacional.

ATRESMEDIA TV, donde se vive el entretenimiento a lo grande

Nations Dumbest entra a formar parte de la familia de grandes formatos de ATRESMEDIA TV en su apuesta por estar a la vanguardia de lo que resuena en todo el mundo. En Atresmedia residen los formatos más adaptados del mundo, como Mask Singer, El 1% o La Voz.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como Drag Race, La ruleta de la suerte, Pasapalabra, ¿Quién quiere ser millonario? o Atrapa un millón.

Además, en Atresmedia Televisión ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: Tu cara me suena. El talent show ha cumplido ya más de una década años en pantalla imbatible.

El entretenimiento juega un papel muy importante en Atresmedia de manera diaria. El Hormiguero se ha consolidado este año como el formato diario de mayor éxito de nuestra televisión y, tras finalizar su anterior temporada, se coronaba un año más como líder de su franja.