El actor DC Young Fly habla tras la repentina muerte de su pareja y madre de sus 3 hijos, Jacky Oh, a los 32 años

Hace unos días los medios se hacían eco de la triste noticia del fallecimiento de Jacky Oh a los 32 años. Era el medio 'TMZ' quien informó que había fallecido en Miami pero no había más datos sobre la causa de la muerte.

Después, el programa 'Wild 'N Out' donde Jacky se dio a conocer, mandó un mensaje donde compartía la tragedia y mandaba sus condolencias a la familia de la influencer.

Fue precisamente en 'Wild 'N Out' donde Jacky Oh conoció a su pareja, el actor y youtuber DC Young Fly (John Whitfield), con quien formó una familia y tuvieron 3 hijos: Nova, de 6 años, Nala, de 2, y su hijo Prince'Nehemiah, de solo 10 meses,

Ahora, el artista ha roto su silencio con un breve comunicado que ha mandado al medio 'People' donde dice: "Agradecemos a todos sus buenos deseos y pedimos privacidad durante este momento difícil".

La familia de Jacky Oh ha mandado otro comunicado a través del jugador de futbol americano, Odell Beckham Jr., quien es el marido de la mejor amiga de la televisiva, Lauren Wood: "Con el corazón roto compartimos con vosotros que Jacklyn, también conocida como MsJackyOh, falleció el miércoles 31 de mayo de 2023. Nuestra familia todavía está procesando esta pérdida tan trágica e inesperada; le pedimos que nos brinde privacidad durante este tiempo. Descansa en paz ángel", compartía en Instagram Stories.

Por su parte, Lauren Wood escribió un doloroso mensaje en Instagram donde decía: "El 31 de mayo a las 20:32 recibí sin duda la peor llamada de toda mi vida. Mi mejor amiga, mi confidente, mi hermana del alma. Nos hemos estado llamando así durante los últimos 10 años porque nos conocimos en algunas circunstancias locas, pero inmediatamente nos reconocimos en un nivel más profundo. Se suponía que íbamos a envejecer juntas. Embarazadas al mismo tiempo, se suponía que nuestros hijos crecerían juntos. Sé que no querías dejar atrás a tus bebés. No tan pronto. Esto duele mucho. Cuando te perdí también perdí la versión de mí cuando estábamos juntas. Nuestra broma. Nuestro humor. Nuestra dinámica. Tan única para nosotras".

"Era tan abierta y vulnerable a tu lado y siempre me decías que te gusta cómo soy un desafío para abrirme jajaja. Ese es el vínculo de Piscis Escorpio. Aquí no hay nadie como tú. Cuando pienso en la maternidad, pienso en ti. Adorabas ser mamá, estar embarazada, crear vida. Y lo hiciste tan bien. Cuando pienso en amistad y hermandad, pienso en ti. El pegamento para nuestro escuadrón. Me enseñaste a dar y recibir amor en sanas amistades. Siempre haz que tus amigos se sientan especiales y considerados"

"Cuando pienso en emprendimiento y negocios, pienso en ti. Nunca se estancó. Siempre persiguiéndolo y moliendo especialmente para los bebés. Una dama tan jefa. No sé qué vamos a hacer todos sin ti. No puedo imaginar esta vida sin ti. Simplemente se volvió mucho más oscuro y solitario. Me está costando mucho decir adiós y aceptar esta grave realidad. Más que agradecida de haber experimentado la amistad que tuvimos, en esta vida. Espero con ansias el momento en que nos volvamos a experimentar. Siempre estarás en mi corazón. Conectada con mi alma, hermana".