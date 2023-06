Muere Jacky Oh a los 32 años, la estrella de 'Wild 'N Out' tenía 3 hijos y uno de ellos de solo 10 meses

La estrella de la televisión y youtuber Jacky Oh ha muerto a los 32 años. Una noticia muy repentina que ha sido confirmada por el programa 'Wild 'N Out' a través de un mensaje que han puesto en su cuenta de Instagram despidiéndose de ella.

"Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Jacklyn Smith, conocida en el mundo como Jacky Oh, un talentoso miembro de la familia Wild N' Out cuyo impacto será atesorado y extrañado para siempre. Jacky Oh fue una amiga muy querida y amada, compañera del elenco de Wild N' Out durante cinco temporadas. Más importante aún, fue una tremenda madre para tres hermosos niños. BET Media Group extiende nuestras más sinceras condolencias a la familia Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon y todos los amigos que amaron y cuidaron a Jacky Oh durante este momento difícil". reza el mensaje.

Jacky Oh ha muerto en Miami, según apunta 'TMZ' pero pocos más son los datos que se saben sobre su fallecimiento.

Fue en el año 2014 cuando saltó a la fama tras incorporarse a 'Wild 'N Out', el programa de comedia e improvisación de rap presentado por Nick Cannon. Estuvo en durante 5 años en el show para después dar el salto a YouTube y las redes sociales.

En el año 2015 conoció en 'Wild 'N Out' al actor, comediante y youtuber DC Young Fly con quien ha formado una familia de 3 hijos: Nova, de 6 años, Nala, de 2, y su hijo Prince'Nehemiah, de solo 10 meses.

La tragedia ha sido completamente inesperada, DC Young Fly se encontraba en ese momento en Atlanta filmando nuevos episodios para 'Wild 'N Out' cuando recibió la noticia. Además, hace solo unos día se grababa con sus hijos en un bonito vídeo en el que iban en familia a ver 'La Sirenita'.