El actor Can Yaman, detenido en una redada policial en una discoteca de Estambul

El conocido actor turco Can Yaman ha ocupado los titulares de los medios de comunicación este sábado 10 de enero al haber sido detenido en Estambul en el marco de una investigación antidrogas.

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía General de Estambul y se han llevado a cabo registros de forma simultánea en al menos nueve establecimientos nocturnos, entre ellos en varias discotecas y espacios frecuentados por personajes públicos. Las autoridades buscaban posibles delitos vinculados al consumo y tráfico de estupefacientes.

Can Yaman en el Festival de Cine de Roma en 2025 | Gtres

Según han informado medios turcos, el actor ha pasado la noche bajo custodia policial y fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de pruebas médicas. Junto a él, también ha sido detenida la actriz Selen Gorguzel.

Por el momento, los medios locales no han confirmado si se han presentado cargos formales contra Can Yaman ni los resultados de sus análisis. Además, las autoridades no han comunicado declaraciones oficiales detalladas tras la operación.