El vídeo de Nicole Kidman flipando al descubrir el verdadero nombre de Reese Witherspoon (pista: nada que ver con Reese)

Reese Witherspoon y Nicole Kidman son dos de las mayores estrellas de Hollywood y actrices con muchos años de carrera a sus espaldas, aunque ahora también grandes empresarias o productoras.

Ambas lo son de Big Little Lies, la serie de culto donde compartieron pantalla y que finalmente han confirmado que está en desarrollo una nueva temporada.

Las compañeras han protagonizado una charla juntas para Variety donde han hablado de todos estos proyectos, y ha surgido un momento surrealista sobre el nombre de 'Laura', que es como se llama Reese en realidad. Así ha sido:

"Llamé a Dern cuando estábamos rodando Big Little Lies...", empieza Reese.

"¡ODIO que la llames Dern!", exclama Kidman, y Reese replica: "¿Por qué?".

"¡Porque suena raro!", insiste Nicole.

"Te voy a decir por qué...", responde Reese.

"Ok, es que yo siempre es como, Laauraa. Y tú, ¡No! Dern, Dern, Dern", dice Nicole entre risas.

"Pues porque mi nombre es Laura", revela Witherspoon, mientras Nicole exclama "Ahhh".

"Y su nombre es Laura, y es confuso para mí. Mi nombre real es Laura Jeanne", explica Reese.

"¡Ohhh es verdad! Así que la llamas Dern...", reacciona Kidman, entendiéndolo por fin.

"Porque las dos no podemos ser Laura", replica Reese con un tono altivo pero sonriendo.

"¡Pero ella a ti no te llama Laura!", insiste Nicole, confusa de nuevo.

"Es que... no es... ni siquiera yo lo entiendo, estás intentando...", intenta explicar Reese, pero Kidman cede y la da por buena: "Ok, vale, entiendo, me mantendré al margen. Es Dern".