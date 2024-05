El colapso de Nicole Kidman durante su divorcio con Tom Cruise que le obligó a abandonar un papel: "Estaba realmente mal"

La relación de Tom Cruise y Nicole Kidman finalizó con un sonado divorcio en el año 2001. Tras once años juntos y haber adoptado dos hijos, Isabella y Conor, decidieron tomar caminos separados. Esa etapa fue especialmente difícil para ambos, ya que su matrimonio se había convertido en uno de los más mediáticos de Hollywood.

La actriz, que se encuentra de estreno con la nueva película que protagoniza con Zac Efron, ha concedido una entrevista junto a otras compañeras actrices en han conversado sobre cómo se muestra la relación entre ellas en la industria. Ha sido hablando sobre el tema cuando Kidman ha rememorado que tuvo que abandonar un papel mientras se estaba divorciando de Tom Cruise.

Junto a Kidman estaban Brie Larson, Ana Sawai, Jennifer Aniston, Jodie Foster y Sofia Vergara en la entrevista con The Hollywood Reporter. A raíz de una intervención de Jodie Foster, Nicole ha contado qué fue lo que ocurrió.

"Existe la idea errónea de que de alguna manera las actrices se pelean entre sí o no se caen bien o lo que sea. Este año, yendo a varios eventos, he sentido que todo estaba bien porque las mujeres realmente se apoyan y quieren que triunfen también las demás. Nicole, me hice cargo de una película que tuviste que dejar", ha dicho Foster.

"¡Sí! Y gracias. Estaba realmente mal. Pensé: 'Estoy colapsando' Y Jodie se hizo cargo, gracias a Dios", ha contado la actriz de Australia.

La película a la que se refieren es Panic Room y Nicole Kidman fue elegida para hacer de la madre de Meg Altman. El problema es que Jodie Foster la tuvo que sustituir por una lesión de rodilla, aunque esto comenzó a rodarse siete meses antes de su divorcio de Tom Cruise y la actriz ha admitido que por aquel entonces colapsó con todo y que eso le impidió hacerse cargo del papel que le habían asignado.