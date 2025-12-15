George Clooney confiesa que dejará de besar a otras mujeres en sus películas tras esta conversación con su mujer

Desde que George Clooney y Amal Alamuddin se casaron en 2014, su relación ha sido vista como una de las más sólidas y admiradas de Hollywood a pesar de la diferencia de edad. A lo largo de los años, la pareja ha mantenido un perfil relativamente discreto, priorizando su vida familiar y profesional lejos del ruido mediático.

Durante décadas, el atractivo de George ha marcado gran parte de su carrera en el cine. Su presencia en pantalla ha estado casi siempre ligada a personajes carismáticos, elegantes y con un claro interés amoros, como lo fueron Julia Roberts o Catherine Zeta-Jones.

Precisamente por esa imagen de galán consolidado, ha resultado llamativo el reciente cambio de postura del actor respecto a las escenas románticas. A mediados de este 2025, ya decía que "no quería competir con actores de 25 años" y por eso no hacía películas románticas.

Julia Roberts y George Clooney en 'Viaje al Paraíso' | Universal

Sin embargo, en una reciente entrevista, Clooney, de 64 años, ha revelado que esta cuestión va más allá y que, tras una conversación con Amal, ha decidido dejar de besar a mujeres en la gran pantalla.

"He estado tratando de seguir el camino de Paul Newman: 'Está bien, ya no voy a besar a ninguna chica'", decía al Daily Mail.

"Cuando cumplí 60, hablé con mi esposa. Le dije: 'Mira, todavía puedo jugar al baloncesto con los chicos. Juego con chicos de 25 años", explicaba.

"Todavía puedo jugar, estoy en forma. Pero dentro de 25 años, tendré 85 años. No importa cuántas barras de granola comas, es un número real'", añadía.

George Clooney y su mujer Amal en la premiere de The Boys in the Boat en Los Angeles | Cordon Press

Con una carrera que incluye comedias románticas populares como Viaje al paraíso (2022), Amor sin escalas (2009) o Un día inolvidable (1996), George prefiere dejar de lado ese tipo de escenas para las que un día necesitó hacer "unas 80 tomas".

"Recuerdo que al principio de mi carrera, tuve que hacer una escena de beso con una chica, y el director me dijo: 'Así no'. Y yo pensé: '¡Amigo, esa es mi jugada! ¡Eso es lo que hago en la vidareal!'", contó en una entrevista con The New York Times.

"Le dije a mi esposa: 'Me llevó 80 tomas'", dijo. "Ella dijo: '¿Qué demonios?'", continuó.

George Clooney y su mujer Amal | Getty

El actor, que ahora está centrado en su vida familiar junto a la abogada de derechos humanos y a los dos hijos que comparten, Ella y Alexander, reveló el pasado mes de noviembre en CBS News el motivo por el que su relación con su mujer es tan sana.

"Bueno, cuando eres más joven, quieres tener razón en todo, ¿sabes? 'No pintes ese color en la pared'", comenzaba diciendo. "Y sabes, Amal y yo... todos se enfadan cuando lo digo, pero nunca nos hemos peleado".

"Nunca hemos discutido. Y en parte es porque estoy en un punto de mi vida en el que si ella quiere pintar la pared de rojo, me da igual", decía.